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Може раптово напасти на НАТО: у країні Альянсу назвали спосіб зупинити Росію

Андрій Ганчук
19 лютого 2024, 14:35
Країни Північноатлантичного альянсу не можуть чекати, поки відбудуться події за аналогією з Перл-Гарбором у Європі, сказав Габріелюс Ландсбергіс.
Путін, країни Балтії
Росія має намір випробувати НАТО на міцність - МЗС Литви / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Агресор Росія може раптово напасти на країни НАТО, потрібно готуватися до подібного розвитку подій, а не чекати на аналог Перл-Харбора. Німеччина повинна поставити Україні далекобійні ракети Taurus, щоб ЗСУ отримали перевагу над окупантами. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Як повідомляє Tagesschau, він розповів про те, що не можна чекати, коли нападе Росія, адже це може статися будь-якої миті.

"У нас дуже агресивний сусід, який має намір випробувати НАТО на міцність. Ми повинні до цього підготуватися. Ми не можемо чекати другого моменту Перл-Гарбора. Ми не можемо чекати, поки кожна європейська країна дійсно зазнає нападу Росії - на півдні, півночі, сході та заході", - сказав дипломат.

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Він нагадав, що внаслідок раптового нападу японців на військово-морську базу США в Перл-Гарборі на Гаваях 7 грудня 1941 року загинуло понад 2000 осіб.

Глава МЗС Литви закликав Захід до подальшої військової допомоги Україні і попросив Німеччину надати ЗСУ далекобійні ракети Taurus.

"Україні потрібні Taurus зі стратегічних причин, щоб взяти гору над Росією. Так, у Німеччині є неймовірне обладнання, яке вона могла б поставити Україні", - підкреслив Габріелюс Ландсбергіс.

Загроза нападу Росії на НАТО

На тлі агресивної риторики Росії в НАТО проводять найбільші за 40 років військові навчання. Країни Альянсу задіяли 90 тисяч військових і десятки одиниць техніки та імітують запуск 5 статті та напад Росії. Маневри держав мають тривати до кінця весни.

Латвія, Литва та Естонія готуються до відбиття нападу Росії - країни Балтії споруджують лінії оборони з бункерів. На думку естонських журналістів, такі укріплення мають допомогти стримати агресію і дочекатися союзників щодо НАТО.

Міністр оборони Данії Лунд Поульсен заявив, що країна отримала дані про загрозу нападу РФ на держави НАТО. Згідно з інформацією, отриманою вже 2024 року, агресія можлива протягом 3-5 років.

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НАТО Литва новини Німеччини війна Росії та України Ракети Taurus
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