УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Путін одразу ж отримає "ляпаса": Подоляк сказав, як НАТО провчити Росію

Андрій Ганчук
28 березня 2024, 00:09
Країна-агресорка Росія може піти на ескалацію, якщо країни Північноатлантичного альянсу не реагуватимуть на її провокації, вважає Михайло Подоляк.
Подоляк, війська НАТО
У НАТО мають повне право збити ракету РФ - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

Якщо країни-учасники НАТО ігноруватимуть провокації РФ, Кремль може посилити ескалацію. Але одна лише заява Альянсу щодо розгляду можливості збиття російських ракет серйозно стривожить Москву. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Росія посилить провокації, якщо не отримає реакції від НАТО.

"Коли росіяни бачать, що країни НАТО не реагують на свідомі провокації, то будуть збільшувати ескалацію. Безумовно, якщо країни НАТО або прикордонні до Росії та Білорусі країни не будуть реагувати на провокації, то Росія буде це збільшувати", - зазначив чиновник.

відео дня

За його словами, пізніше буде відомо, чи здатен Альянс до дієвої реакції. Але потрібно розуміти, що росіяни у своїх провокаціях підуть далі.

"Нам безумовно хотілося б, щоб було зроблено 3 висновки з цього 39-секундного прольоту ракети. Перший - не треба думати, що все закінчиться само собою і РФ задовольниться маленькою частинкою країни. Другий - треба припинити накопичувати все на складах, а передати на поле бою. І третій - окрім заяви, що тільки-но ракета підлітає до кордону НАТО, вони мають у рамках міжнародного права абсолютні права збити ракету", - додав Подоляк.

Також радник глави ОП закликав країни-партнери дати Україні системи ПРО, які на складах Європи, і тактичну авіацію.

Крім того, він уточнив, що Росія - блефує.

"Якщо ви не відповідаєте, то вона буде підвищувати ціну наступного удару. Якщо будете відповідати, то швидко з'ясуєте, що це блеф. Одна лише заява, що НАТО розглядає збиття російських ракет, буде дуже тривожити Росію", - підкреслив Михайло Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Ракета Росії в Польщі - як відреагувала Варшава:

Польща 22 березня підняла в небо авіацію - Росія влаштувала масштабну повітряну атаку по Україні. У Варшаві сказали, що літаки запущені для забезпечення безпеки польської держави.

24 березня ракета Росії перетнула польський повітряний простір. Це ракета, яку окупанти запускали по території України. Вона перебувала в небі Польщі 39 секунд, проте польські військові ухвалили рішення її не збивати.

У Міністерстві Польщі пояснили, чому не збили ракету: відомство мало інформацію, згідно з якою ракета не летить по польських об'єктах. Якби вона зайшла далі, ніж на 1,5-2 кілометри, її б збили.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові прогриміло декілька вибухів

Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові прогриміло декілька вибухів

00:56 Україна
Путін одразу ж отримає "ляпаса": Подоляк сказав, як НАТО провчити Росію

Путін одразу ж отримає "ляпаса": Подоляк сказав, як НАТО провчити Росію

00:09 Політика
Буданов - про теракт у Крокусі: РФ щонайменше з 15 лютого знала про його підготовку

Буданов - про теракт у Крокусі: РФ щонайменше з 15 лютого знала про його підготовку

23:30 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп Таро на квітень 2024: Козерогам - страх, Водоліям - зміни, Рибам - прибуток 17904

Гороскоп Таро на квітень 2024: Козерогам - страх, Водоліям - зміни, Рибам - прибуток

Ми різні : путініст Йосип Пригожин висловився про розлучення з Валерією 11524

"Ми різні": путініст Йосип Пригожин висловився про розлучення з Валерією

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака 10885

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака

Що бачить майже кожен перед смертю: медсестра назвала єдину річ 3699

Що "бачить майже кожен" перед смертю: медсестра назвала єдину річ

Останні новини

01:30

Дійсно став залізним: Арнольд Шварценеггер переніс важку операцію

00:56

Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові прогриміло декілька вибухів

00:09

Путін одразу ж отримає "ляпаса": Подоляк сказав, як НАТО провчити Росію

27 березня, середа
23:59

Полковник СБУ розкрив план Путіна по захопленню України: готують новий наступ

23:30

Буданов - про теракт у Крокусі: РФ щонайменше з 15 лютого знала про його підготовку

Європа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – СамусьЄвропа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – Самусь
23:21

Соломія Вітвіцька показала рідкісне фото з бойфендом-військовим

23:17

"Повні гайки": актрисі Тишкевич стало гірше

22:49

Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи

22:49

Зрадниця Соломко вийшла заміж у СШАВідео

Реклама
22:23

На відновлення однієї з найбільших в Україні ТЕЦ підуть роки - Синєгубов

22:19

Зірку "Діамантової руки" екстрено госпіталізували

21:37

Пенсіонер з Одеси зізнався у повазі до Путіна та розхвалив йогоВідео

21:34

Німеччина готує термінову поставку снарядів українській армії

20:38

"На одного бійця ЗСУ припадає 7-10 росіян": що відбувається біля Часового Яру

20:22

Мобілізація чоловіків з 18 років: у Міноборони випустили розʼяснення

20:16

Борщ - російський: Клопотенку відмовили у відкритті ресторану в Японії через абсурдну причину

19:43

Росія накопичує ракети: експерт попередив, як часто РФ може атакувати "Цирконами"

19:21

Долає 90 км: встановлено, якою небезпечною зброєю Росія атакувала ХарківФотоВідео

19:18

Тривога у фільмі та у житті: як пройшов зірковий допрем’єрний показ стрічки "Лишайся онлайн"

19:10

Як працює російська пропаганда на прикладі теракту у Крокус СітіПогляд

Реклама
18:54

Постраждали маленькі діти: Зеленський прокоментував жорстокий обстріл Харкова

18:37

Україна втратила місце в топі потенційних переможців на Євробаченні-2024

18:31

Чи можуть війська РФ піти на Харків або Київ: генерал Ходжес пояснив ситуацію

18:25

Росія сьогодні знову вдарила по Україні: вибухи у низці міст, багато постраждалихВідео

17:57

Які регіони накриють дощі, а де припече сонце: синоптики вразили прогнозом

17:45

Бронь від мобілізації із зарплатою від 35 000 грн: у Раді ухвалили рішення

17:17

"Хронічний" холостяк Леонардо Ді Капріо заручився - ЗМІ

17:00

ЗСУ знищують "божевільну кількість піхоти і техніки" під Авдіївкою - Третя штурмова

16:47

У Німеччині закликали заморозити війну: в Україні зробили заяву

16:17

Привів, як дружину: колишній чоловік Ані Лорак вигуляв коханку в Києві

16:16

Демобілізація після 36 місяців служби: у ВРУ розкрили важливу правку

16:10

Переживають на сонячному березі: блогерка Пренткович із бойфрендом опинилися в Португалії

16:08

РФ вперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби: під ударом – багатоповерхівки, є загиблі

15:53

Стало відомо, в якому статусі французькі війська можуть з'явитися в Україні

15:42

Ексдружина Віктора Павліка хотіла прийняти постриг і натякнула на новий роман

15:36

"За час війни такого не бачили": в 3 ОШБр розповіли про втрати РФ біля Авдіївки

15:29

Скільки Британія могла б повоювати з РФ: у The Telegraph дізналися терміни

15:27

Гороскоп на квітень 2024: що можна і чого категорично не можна робити

15:26

Коли в Україні вдарить +22 градуси: синоптик назвала дату

15:24

Принц Гаррі потрапив у кримінальну справу: з'явилися деталі

Реклама
14:49

В Миколаєві лунають потужні вибухи: ворог завдав удару балістикою по місту

14:39

"Без коментарів": на концерті Приходько сталася "величезна трагедія"

14:27

"Це неймовірно швидка зброя": у Повітряних силах пояснили, як збивають "Циркони"

14:21

Серед перших: під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2024

14:04

Що "бачить майже кожен" перед смертю: медсестра назвала єдину річ

13:22

Нещасний випадок: знерухомлена Олена Шоптенко потрапила до лікарні

13:17

Треба знайти цифру 2 серед літер за 5 секунд: надзвичайно складна загадка

13:13

"Найпривабливіший" Гнатковський розкрив подробиці про зйомки в "Довбуші"

13:10

Ракетний удар по Україні: Гуменюк оцінила загрозу обстрілу ракетами "Циркон"

12:58

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти