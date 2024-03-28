Путін одразу ж отримає "ляпаса": Подоляк сказав, як НАТО провчити Росію

Країна-агресорка Росія може піти на ескалацію, якщо країни Північноатлантичного альянсу не реагуватимуть на її провокації, вважає Михайло Подоляк.

https://glavred.net/politics/putin-srazu-zhe-poluchit-poshchechinu-podolyak-skazal-kak-nato-prouchit-rossiyu-10553564.html Посилання скопійоване

У НАТО мають повне право збити ракету РФ - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

Якщо країни-учасники НАТО ігноруватимуть провокації РФ, Кремль може посилити ескалацію. Але одна лише заява Альянсу щодо розгляду можливості збиття російських ракет серйозно стривожить Москву. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Росія посилить провокації, якщо не отримає реакції від НАТО.

"Коли росіяни бачать, що країни НАТО не реагують на свідомі провокації, то будуть збільшувати ескалацію. Безумовно, якщо країни НАТО або прикордонні до Росії та Білорусі країни не будуть реагувати на провокації, то Росія буде це збільшувати", - зазначив чиновник. відео дня

За його словами, пізніше буде відомо, чи здатен Альянс до дієвої реакції. Але потрібно розуміти, що росіяни у своїх провокаціях підуть далі.

"Нам безумовно хотілося б, щоб було зроблено 3 висновки з цього 39-секундного прольоту ракети. Перший - не треба думати, що все закінчиться само собою і РФ задовольниться маленькою частинкою країни. Другий - треба припинити накопичувати все на складах, а передати на поле бою. І третій - окрім заяви, що тільки-но ракета підлітає до кордону НАТО, вони мають у рамках міжнародного права абсолютні права збити ракету", - додав Подоляк.

Також радник глави ОП закликав країни-партнери дати Україні системи ПРО, які на складах Європи, і тактичну авіацію.

Крім того, він уточнив, що Росія - блефує.

"Якщо ви не відповідаєте, то вона буде підвищувати ціну наступного удару. Якщо будете відповідати, то швидко з'ясуєте, що це блеф. Одна лише заява, що НАТО розглядає збиття російських ракет, буде дуже тривожити Росію", - підкреслив Михайло Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Ракета Росії в Польщі - як відреагувала Варшава:

Польща 22 березня підняла в небо авіацію - Росія влаштувала масштабну повітряну атаку по Україні. У Варшаві сказали, що літаки запущені для забезпечення безпеки польської держави.

24 березня ракета Росії перетнула польський повітряний простір. Це ракета, яку окупанти запускали по території України. Вона перебувала в небі Польщі 39 секунд, проте польські військові ухвалили рішення її не збивати.

У Міністерстві Польщі пояснили, чому не збили ракету: відомство мало інформацію, згідно з якою ракета не летить по польських об'єктах. Якби вона зайшла далі, ніж на 1,5-2 кілометри, її б збили.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред