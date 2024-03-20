УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Сотник - про війну Росії з НАТО: буде махач із Заходом, останній бій Кремля

Андрій Ганчук
20 березня 2024, 23:29
Діям, які вчиняє країна-агресор Російська Федерація, немає жодних раціональних пояснень, зазначив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.
Сотник, Путін
Для режиму Путіна війна з НАТО - останній бій, - Сотник / Колаж: Главред, фото: скріншот Главред, YouTube

Глава Кремля Володимир Путін збирається влаштувати війну Росії проти НАТО. Причину таких задумів безглуздо розглядати з раціональної точки зору. Про це заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Під час чату на Главреді читач поставив йому запитання про те, навіщо Росії війна проти Північноатлантичного альянсу в умовах, коли окупантам навіть для захоплення Бахмута й Авдіївки Донецької області довелося витратити декілька місяців.

У відповідь Сотник сказав, що раціонального пояснення немає.

"Це запитання із серії раціональних запитань, які мені ставили на початку 2022 року перед вторгненням. Наприклад, навіщо Путіну вторгатися до України, він же не зможе її взяти. А я говорив: хлопці, ви просите мене пояснити раціоналізм ракових клітин. Ракові клітини хочуть завоювати організм. Молодці, завоювали. Що далі? Смерть організму, похорон і смерть ракових клітин. Раціо тут немає. Це просто буде махач із Заходом. "Ми на горе всім буржуям світову пожежу роздмухаємо", це раз. "Це є наш останній рішучий бій", це два. Чому? А тому що! Раціональної аргументованої відповіді на ці патерни бути не може. Ними заражена кожна клітина мозку совкопітека. Всі вони цього хочуть", - наголосив Олександр Сотник.

Дивіться чат з Олександром Сотником на Главреді:

Війна Росії проти НАТО

Війна РФ і НАТО - ймовірний сценарій, вважає міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, зіткнення Альянсу з Москвою можливе, якщо Україна програє війну.

Якщо Росія нападе на Фінляндію і країни Балтії, ракети полетять вже на її територію, вважає військовий експерт Валентин Бадрак. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що тоді йтиметься вже про нелінійну війну, якої так боїться Володимир Путін.

Росія може раптово напасти на НАТО, припустив глава МЗС Латвії Габріелюс Ландсбергіс. Дипломат закликав не чекати аналога Перл-Гарбора, а допомагати Україні.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Олександр Сотник війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Радник Байдена назвав умови перемоги України: жодного слова про деокупацію територій

Радник Байдена назвав умови перемоги України: жодного слова про деокупацію територій

22:04 Світ
На Україну чекають 3-4 дуже важких місяці: Данілов назвав руйнівний план Путіна

На Україну чекають 3-4 дуже важких місяці: Данілов назвав руйнівний план Путіна

22:02 Політика
Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті

Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті

21:08 Україна
Всі головні новини

Популярне

Чудові : Максим Галкін показав фото своїх дітей з українською символікою 25005

"Чудові": Максим Галкін показав фото своїх дітей з українською символікою

Росія готує новий наступ: полковник ЗСУ назвав дату і напрямок головного удару 10654

Росія готує новий наступ: полковник ЗСУ назвав дату і напрямок головного удару

Макрону щось відомо : журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою 7581

"Макрону щось відомо": журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою

Був агентом ФСБ : Сотник розповів, від чого помер Навальний у в'язниці 5708

"Був агентом ФСБ": Сотник розповів, від чого помер Навальний у в'язниці

Останні новини

23:29

Сотник - про війну Росії з НАТО: буде махач із Заходом, останній бій Кремля

23:12

Нідерланди дають €150 млн на боєприпаси для F-16: коли літаки будуть в Україні

23:11

"Не будемо друзями": колишня протеже Потапа розповіла про дивну зустріч із ним

22:38

Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом - BILD

22:36

Чим загрожує стрес під час вагітності: які можуть бути небезпеки

РФ переходить на іранську модель економіки та знижує залежність від нафти та газу – КущРФ переходить на іранську модель економіки та знижує залежність від нафти та газу – Кущ
22:07

Гарячий Макрон показав накачане тіло в залі: мережа вибухнула мемами

22:04

Радник Байдена назвав умови перемоги України: жодного слова про деокупацію територій

22:02

На Україну чекають 3-4 дуже важких місяці: Данілов назвав руйнівний план Путіна

21:42

Це дуже боляче: Катерина Тишкевич показала наслідки сепсису на тілі

Реклама
21:08

Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті

20:40

Удари дронами по НПЗ: у Росії зупинилася робота низки підприємств, деталі

20:31

"Таємниця, яку усі знають": в МЗС Польщі натякнули, що в Україні є західні військові

19:58

Церковне свято 21 березня: що не можна робити в день преподобного Якова

19:45

Бої за Бєлгород: окупанти пішли на штурм РБК, але потрапили в пасткуВідео

19:40

Мобілізація 500 тисяч українців і допомога від США: у Кабміні розкрили плани Києва

19:36

Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження

19:29

"Війна – це завжди поразка": Папа Римський схиляє Україну до переговорів з РФ

19:13

"Рідні згорьовані! Невимовна втрата": у Мережі прощаються з Узєлковим

19:10

Який головний виклик України після війниПогляд

19:00

Нова якість зору за 10 хвилин: досвід клініки "Ексімер" новости компании

Реклама
18:50

Ніякого "прильоту" не було: у Молдові зробили заяву щодо вибуху в Придністров'ї

18:43

Після скандалу: Стас Михайлов промямлив відповідь Пугачовій

18:38

Можна залучити шалені статки: на які 5 знаків зодіаку чекає сюрприз у місячне затемнення

18:35

"Нас цікавить швидкість": Шмигаль зізнався, коли Україна отримає 800 тис. снарядів

18:11

"Смертельна небезпека": які рослини у вашому саду небезпечні для тварин

18:09

Отримання медичних даних Кейт Міддлтон: лондонська клініка розпочала розслідування

18:07

Як швидко почистити гребінець від бруду: дівчина показала лайфхак

17:58

Вибухи в Бєлгороді та Курську: журналіст передбачає появу в РФ своїх "ЛДНР"Відео

17:51

Яскраве відео: син Андрія Шевченка вперше вийшов грати за збірну УкраїниВідео

17:42

Франція здатна перекинути до України 60 тисяч боєготових військ - генерал

17:41

Росіяни провели провальні штурми та відступили: ЗСУ "покрошили" ворога на півдні

17:17

В Україні вже можна подивитись фільм "Ґолда": найзручніший спосіб

17:00

Холоденко назвала головну рису радянської людини: у чому відмінність від європейця

16:57

"Кидають "м'ясні штурми": у ЗСУ розкрили небезпечну ситуацію під Запоріжжям

16:51

У Росії підтвердили удар по "Енгельсу": є пошкоджені Ту і "двохсоті"

16:50

Незрівнянна шикарна закуска за 3 хвилини: легше рецепта годі й шукатиВідео

16:31

Ракети понад 640 км і аналог NASAMS: у WP дізналися про виробництво України

16:25

Гороскоп на завтра 21 березня: Терези отримають важливий лист, Раки - підвищення

16:16

"Наш голос і душа": який зараз вигляд має 94-річна Ліна Костенко

15:58

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН

Реклама
15:50

Що робити, якщо в борошні завелися жучки: 3 кроки допоможуть від них позбутися

15:41

Демі Мур показала нове фото Брюса Вілліса, який її не впізнає

15:40

Справжні українські пампушки із заварним кремом: відомий кухар показав рецепт

15:30

Ситуація на фронті значно загострилась: в Нацгвардії розкрили тактику ворога

15:24

Ситуація в Україні під загрозою: у США попередили про небезпеку

15:01

Велика різниця: чим відрізняється чашка від кухля

14:53

Дмитро Нагієв покинув РФ: причина

14:50

Зірка "Зозуль" щиро зізнался як роль у серіалі змінила її життя

14:32

56-річна Ніколь Кідман показала "залізне" і мускулисте тіло

14:28

"Зоряний статус зіграв": експобратим Козловського розкрив правду про його службу

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Китайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти