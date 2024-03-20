Сотник - про війну Росії з НАТО: буде махач із Заходом, останній бій Кремля

Діям, які вчиняє країна-агресор Російська Федерація, немає жодних раціональних пояснень, зазначив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Для режиму Путіна війна з НАТО - останній бій, - Сотник / Колаж: Главред, фото: скріншот Главред, YouTube

Глава Кремля Володимир Путін збирається влаштувати війну Росії проти НАТО. Причину таких задумів безглуздо розглядати з раціональної точки зору. Про це заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Під час чату на Главреді читач поставив йому запитання про те, навіщо Росії війна проти Північноатлантичного альянсу в умовах, коли окупантам навіть для захоплення Бахмута й Авдіївки Донецької області довелося витратити декілька місяців.

У відповідь Сотник сказав, що раціонального пояснення немає.

"Це запитання із серії раціональних запитань, які мені ставили на початку 2022 року перед вторгненням. Наприклад, навіщо Путіну вторгатися до України, він же не зможе її взяти. А я говорив: хлопці, ви просите мене пояснити раціоналізм ракових клітин. Ракові клітини хочуть завоювати організм. Молодці, завоювали. Що далі? Смерть організму, похорон і смерть ракових клітин. Раціо тут немає. Це просто буде махач із Заходом. "Ми на горе всім буржуям світову пожежу роздмухаємо", це раз. "Це є наш останній рішучий бій", це два. Чому? А тому що! Раціональної аргументованої відповіді на ці патерни бути не може. Ними заражена кожна клітина мозку совкопітека. Всі вони цього хочуть", - наголосив Олександр Сотник.

Дивіться чат з Олександром Сотником на Главреді:

Війна Росії проти НАТО

Війна РФ і НАТО - ймовірний сценарій, вважає міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, зіткнення Альянсу з Москвою можливе, якщо Україна програє війну.

Якщо Росія нападе на Фінляндію і країни Балтії, ракети полетять вже на її територію, вважає військовий експерт Валентин Бадрак. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що тоді йтиметься вже про нелінійну війну, якої так боїться Володимир Путін.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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