Росія сховає кораблі Чорноморського флоту: стало відомо, куди їх відправлять

Росія відправить кораблі Чорноморського флоту до своєї нової бази в окупованій Абхазії. Пункт дислокації з'явиться в Очамчирському районі. Про це заявив глава окупаційної абхазької "адміністрації" Аслан Бжанія.
В інтерв'ю пропагандистам Известия він розповів про те, що кораблі російського Чорноморського флоту з'являться в захопленій Абхазії.
"Ми підписали угоду і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту РФ", - сказав Бжанія.відео дня
Нагадаємо, Росія в 2008 році "оголосила" Абхазію і Південну Осетію, які окупувала і відторгнула у Грузії, "незалежними державами". Цивілізований світ не визнає жодної "суб'єктності" цих утворень.
Ситуація в Чорному морі
Після розтрощення ВДК "Мінськ" і підводного човна Ростов-на-Дону армія України 22 вересня уразила штаб Чорноморського флоту російських окупантів у захопленому Севастополі. Будівля штабу ЧФ РФ фактично зруйнована.
Росія через загрозу ударів з боку ЗСУ намагається перебазувати свої кораблі до Новоросійська, сказала речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Також частина кораблів була відведена до захопленої Феодосії.
Росія перекинула 14 кораблів до Новоросійська, розповіли в американському Інституті вивчення війни. На думку аналітиків, такі дії окупантів пов'язані зі спробою відвести кораблі від ймовірних ударів України.
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