Росію в Чорному морі охопив страх: у ЗСУ назвали напрямок, куди відводять кораблі

Бойових кораблів агресорки Росії в Чорному морі і в Севастопольських бухтах стає все менше, сказала представниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

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Росія перебазує свої військові кораблі до Новоросійська - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: РНБО, Вікіпедія

Країна-окупант Росія у Чорному та Азовському морях зосередила мінімальну кількість бойових кораблів. Через загрозу ударів з боку ЗСУ росіяни намагаються перевести кораблі до Новоросійська. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Як повідомляє Еспресо, вона розповіла про те, що в Чорному морі дислокується 7 кораблів РФ і 1 в Азовському. Причому бойових кораблів серед них лише мінімальна кількість.

"Зараз кораблі РФ тяжіють до чисто історичних чорноморських берегів, до Новоросійська і далі. Їм все більш незатишно в Севастопольських бухтах. Вони намагаються передислокувати і логістику забезпечення базування", - зазначила Гуменюк. відео дня

Що стосується кораблів, які зараз знаходяться в Чорному морі, мова йде, в основному, про прикордонні кораблі, катери і судна забезпечення. Втім, такі кораблі також можуть нести небезпеку.

"У переважній більшості це - прикордонні кораблі, катери і судна забезпечення. Вони можуть нести безпілотники, що запускаються з акваторії Чорного моря, як розвідники для збору інформації. Фіксуємо на чергуванні один ракетоносій, який може бути споряджений 8-ми "Калібрами", - підкреслила Наталія Гуменюк.

ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі

Армія України уразила штаб Чорноморського флоту російських окупантів у захопленому Севастополі 22 вересня. У Міністерстві оборони РФ визнали результативний удар по стратегічному об'єкту. Будівля штабу ЧФ фактично зруйнована.

Пізніше в Інтернеті з'явилося відео удару по штабу ЧФ РФ. Помітно, що було як мінімум два ракетних влучання по будівлі, де розташовувався штаб флоту. Системи протиповітряної оборони російських окупаційних військ, ймовірно, не спрацювали.

Деталі точного удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту розповіли в Силах спеціальних операцій. Зокрема, військові сказали, що операція називалася "крабова пастка". Удар по російським загарбникам було завдано під час наради командного складу. Є інформація про ліквідацію високопоставлених військових РФ.

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