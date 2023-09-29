'Чорноморського флоту у Росії вже немає': Огризко розкрив шляхи знищення ЧФ РФ

На сайті Главред відбувся чат із дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огризком. Він розповів, чи зуміє Росія зберегти Чорноморський флот.
"Насправді Чорноморського флоту у Росії вже немає - є Чорноморська флотилія. Особливо після того, як наші воїни відправили за відомою адресою флагман цього флоту. Тож говорити про те, що це потужна бойова одиниця, можна лише за натяжкою", - зазначив експерт.
Огризко вважає, що питання Чорноморського флоту РФ і є питанням Криму.
"Власне, Крим став сакральним для Путіна лише тому, що він перетворив його на авіаносець, який не можна потопити, зробив із нього не курорт, яким півострів мав би бути і був, на воєнно-морську базу", - додав він.
Знищення Чорноморського флоту буде означати, що знищена основа, на яку розраховував Путін.
"ЗСУ вже передали привіт усім точкам - воєнним базам, які є на Кримському півострові. Там знищуються С-400, які вважаються супер-пупер і якими Путін залякував усіх та пропонував купувати цю дивозброю! Це свідчить про те, що ніякої дивозброї у Росії немає. І щойно ми отримаємо далекобійні ракети, вона буде знищена", - вважає експерт.
Огризко вважає, що наші Збройні сили повинні рухатися двома шляхами - знищення доступними засобами корабельного складу Чорноморської флотилії та знищення на суходолі тих точок, які поки що забезпечують протиповітряну оборону.
"Ці два напрямки є найбільш актуальними для нас. Ця робота призведе до того, що ні Чорноморського флоту, ні ключових точок опору росіян у Криму не залишиться", - наголосив він.
Нагадаємо, що експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим. Якщо буде зруйнований Кримський міст, якщо буде прорвано оборону росіян на Запоріжжі, і тоді наші війська вийдуть до Азовського моря.
У ЗСУ розкрили, що Росія готується перекинути авіацію із Криму. В окупованому Криму 5 летовищ, які окупанти використовують для різних завдань. Варто розуміти, що авіація - дуже мобільний рід військ.
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