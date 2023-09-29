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"Чорноморського флоту у Росії вже немає": Огризко розкрив шляхи знищення ЧФ РФ

Юлія Куришко
29 вересня 2023, 01:40
Крим став сакральним для Путіна лише тому, що він перетворив його на авіаносець, який не можна потопити, вважає Огризко.
'Чорноморського флоту у Росії вже немає': Огризко розкрив шляхи знищення ЧФ РФ
Огризко розповів, чи втримає РФ Чорнморський флот / колаж: Главред, фото: Главред, Facebook

На сайті Главред відбувся чат із дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огризком. Він розповів, чи зуміє Росія зберегти Чорноморський флот.

"Насправді Чорноморського флоту у Росії вже немає - є Чорноморська флотилія. Особливо після того, як наші воїни відправили за відомою адресою флагман цього флоту. Тож говорити про те, що це потужна бойова одиниця, можна лише за натяжкою", - зазначив експерт.

Огризко вважає, що питання Чорноморського флоту РФ і є питанням Криму.

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"Власне, Крим став сакральним для Путіна лише тому, що він перетворив його на авіаносець, який не можна потопити, зробив із нього не курорт, яким півострів мав би бути і був, на воєнно-морську базу", - додав він.

Знищення Чорноморського флоту буде означати, що знищена основа, на яку розраховував Путін.

"ЗСУ вже передали привіт усім точкам - воєнним базам, які є на Кримському півострові. Там знищуються С-400, які вважаються супер-пупер і якими Путін залякував усіх та пропонував купувати цю дивозброю! Це свідчить про те, що ніякої дивозброї у Росії немає. І щойно ми отримаємо далекобійні ракети, вона буде знищена", - вважає експерт.

Огризко вважає, що наші Збройні сили повинні рухатися двома шляхами - знищення доступними засобами корабельного складу Чорноморської флотилії та знищення на суходолі тих точок, які поки що забезпечують протиповітряну оборону.

"Ці два напрямки є найбільш актуальними для нас. Ця робота призведе до того, що ні Чорноморського флоту, ні ключових точок опору росіян у Криму не залишиться", - наголосив він.

Нагадаємо, що експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим. Якщо буде зруйнований Кримський міст, якщо буде прорвано оборону росіян на Запоріжжі, і тоді наші війська вийдуть до Азовського моря.

У ЗСУ розкрили, що Росія готується перекинути авіацію із Криму. В окупованому Криму 5 летовищ, які окупанти використовують для різних завдань. Варто розуміти, що авіація - дуже мобільний рід військ.

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