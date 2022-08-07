Росія буде небезпечна і далі: РФ позбудеться "ядерного кийка" лише в двох випадках - політолог

Росія буде небезпечною, поки У Путіна буде ядерна зброя / Колаж фото УНІАН , ua.depositphotos.com, Ігор Ейдман

Росія буде небезпечним "гравцем", поки у них є ядерна зброя. У РФ необхідно відібрати "ядерний кийок". Про це в ході чату в Главреді заявив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

"Так, безумовно, це (позбавити РФ ядерної зброї - Главред) потрібно зробити. Поки в руках у цих божевільних є ядерний кийок, все вкрай небезпечно", - сказав Ігор Ейдман.

Він вважає, що існує лише два варіанти, при яких Кремль не зможе шантажувати світ ядерною зброєю.

"Перший - якщо правлячий режим в Росії зміниться на більш осудний. У цьому випадку, швидше за все, ядерний кийок у РФ не віднімуть, а просто будуть "душити в обіймах", і буде нова розрядка міжнародної напруженості", - говорить Ейдман.

Другим варіантом політолог називає розвал імперії і вивезення ядерної зброї з держави. У цьому буде необхідна допомога західних спецслужб.

"Якщо імперія розвалиться, знадобиться ядерне роззброєння для того, щоб ядерна зброя не поширилася серед осколків імперії, щоб ядерна бомба не з'явилася де-небудь у дагестанського джамаата, який виникне на уламках Росії, або у тувинського ханства", - пояснив Ейдман.

Загроза ядерного удару з боку Росії

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що Захід не дозволить Росії застосувати ядерну зброю. За його словами, питання чітко відстежується, і нікому не потрібна подібна ситуація в центрі Європи. Як стверджує Жданов, Путіну чітко дали зрозуміти - якщо почнуться розмови про можливість ядерного удару, західний світ вдарить по бункеру Путіна, і сам глава РФ це розуміє.

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що Росія навряд чи зважиться на сценарій застосування стратегічної ядерної зброї. Однак Путін може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Москва може піти на такий крок, якщо війна Москви з Києвом загрожуватиме політичним позиціям глави Кремля і стабільності його режиму.

Російський соціолог Ігор Ейдман припустив, що Путін не застосує ядерну зброю проти України. Якщо він на це зважиться, Росія фактично оголосить Заходу ядерну війну. Але якщо Путін зрозуміє, що війська РФ програють на полі бою, він може спробувати "забрати з собою весь світ".

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