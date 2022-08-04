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Путін може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні: Кучма пояснив, хто здатний зупинити РФ

4 серпня 2022, 12:52

Якщо Росія таки зважиться вдарити тактичною ядерною зброєю по неядерній Україні, їй загрожують жахливі наслідки.

Ядерное оружие, ядерный удар, Владимир Путин
Путін може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні/ ua.depositphotos.com, Reuters

Країна-агресорка РФ навряд чи застосує стратегічну ядерну зброю, адже знає, які наслідки на неї за це чекають. Є лише два випадки, за яких Кремль може піти на такий крок: якщо буде реальна загроза самому існуванню Росії або у відповідь на стратегічний ядерний удар, який буде нанесений по її території.

Через особливості розміщення та націлювання міжконтинентальних ракет таку зброю РФ може використати проти США. Таку думку висловив другий президент України (1994-2005 роки) Леонід Кучма в інтерв'ю BBC News Україна.

Проте, за словами Кучми, він не вірить, що Росія вдасться до такого кроку і застосує саме стратегічну ядерну зброю. Адже російський диктатор Володимир Путін розуміє, що після цього одразу буде удар у відповідь з боку США – у геополітиці навіть є відповідний термін "гарантоване взаємне знищення".

При цьому голова Кремля, які б там заяви він не розповсюджував, розуміє, що Сполучені Штати самі першими не вдарять.

Путін може застосувати тактичну ядерну зброю проти України

Якщо стратегічну ядерну зброю Путін застосовувати боїться, то тактичну може застосувати – і вдарить нею по Україні.

"Річ у тім, що без'ядерна Україна не здатна відповісти Росії адекватно. А саме відчуття безкарності вже більш ніж десять років є головним двигуном дій Путіна. Якщо стан речей на фронті буде загрожувати – ні, не існуванню чи безпеці Росії, а виключно політичним позиціям Путіна та стабільності його режиму, – то Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю", – заявив Кучма.

Хто може зупинити Путіна від застосування тактичної ядерної зброї

За словами Кучми, чітке попередження Путіна з боку західних партнерів, зокрема, США, може зупинити російського диктатора від застосування тактичної ядерної зброї проти України. Якщо інші держави попередять голову Кремля, що йому загрожуватиме військова відповідь на застосування такої зброї, то він може відмовитися від своєї ідеї.

"І я не виключаю, що по прямих каналах зв'язку таке попередження вже було зроблене. Тому що ставка аж надто висока", – зазначив Кучма.

Раніше другий президент України (1994-2005 роки) Леонід Кучма заявив, що бойові дії в Україні навряд чи закінчаться швидко. Українцям не варто розраховувати, що найближчим часом помре російський диктатор Володимир Путін, чи що санкції знищать російську економіку, і таким чином це вплине на швидке завершення війни.

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонської області буде повільним і нудним. ЗСУ вже вдалося деокупувати 53 населених пункти в Херсонській області. За словами радника глави ОП, це триватиме і далі.

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