УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Він може спробувати забрати з собою весь світ": соціолог пояснив, чи натисне Путін ядерну кнопку

7 серпня 2022, 10:43

Експерт озвучив умови, при яких російський диктатор зважитися почати ядерну війну.

Володимир Путін
Володимир Путін / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін не завдаватиме ядерних ударів по Україні. Але якщо це все ж трапитися, то він оголосить ядерну війну Заходу.

Під час чату на Главреді соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман розповів, що Путін вже неодноразово натякав, що може застосувати ядерну зброю.

"Думаю, Путін не завдаватиме ядерних ударів по Україні. Якщо він і зважиться на подібний крок, то це буде ядерна війна проти Заходу. Оскільки Путін переконаний, що головна загроза для нього і Росії – це Захід, США. Якщо Путін зрозуміє, що він фатально програє, то він може просто спробувати забрати з собою весь світ, на що він неодноразово натякав, тобто розв'язати наостанок ядерну війну", - пояснив експерт.

Ейдман зазначив, що якби у Гітлера була ядерна зброя, то немає ніяких сумнівів в тому, що він би спробував з собою забрати весь світ.

"Більш того, він прямо говорив, що навіть його рідна і улюблена Німеччина не заслуговує майбутнього і права на життя, тому що вона програла. Думаю, і Путін був би готовий на все", - вважає соціолог.

Разом з тим він зазначив, що Путін зараз знаходиться не в такому положенні як Гітлер під час Другої світової війни.

"Інше питання, що Путін - не один і не ізольований. Тому виникають сумніви в тому, що він зможе це зробити. На мою думку, ще до того моменту, коли він опиниться в такому розпачі, що буде здатний зважитися на останній дембельський акорд зі знищенням світу, його знищать його власні клеврети", - підсумував експерт.

Раніше військовий експерт Олег Жданов озвучив думку, що президент РФ Володимир Путін навряд чи зважиться піти на реалізацію сценарію ядерної війни. Захід не дозволить йому це зробити, оскільки нікому не потрібна така ситуація в центрі Європи.

Питання чітко відстежується, і самому Путіну дали чітко зрозуміти, що як тільки почнуться розмови про застосування ядерної зброї, буде завдано удару по бункеру, де на той момент виявиться російський глава держави.

На думку міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, оскільки глава РФ Володимир Путін не може досягти своїх цілей в Україні, він може перейти до плану D. Як вважає британський воєначальник, це призведе до зміни Москвою стратегії війни.

Читайте також:

ядерна зброя Володимир Путін Ігор Эйдман
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:36

РФ не вистачає гарматного м'яса: ЗСУ "покришили" псковський спецназ – журналіст

11:35

"Вас треба знищувати": у Німеччині росіянка накинулася на українку з дитиноюВідео

10:54

ЗСУ ліквідували "бучанських катів" з Хабаровська: у РФ показали фотоВідео

10:43

"Він може спробувати забрати з собою весь світ": соціолог пояснив, чи натисне Путін ядерну кнопкуВідео

10:19

РФ формує ударний кулак: експерт назвав головні напрямки ворожого штурмуВідео

Реклама
10:00

"Федя вирішив піти": з'ясувалася причина відходу Добронравова зі Сватів

09:39

"Вбивцям і розбійникам сподобається": як кухар Путіна вербує зеків у РФ на війну в УкраїнуВідео

09:21

ЗСУ звільнили від окупантів вже 1060 населених пунктів - ЗеленськийВідео

09:00

Долар можна купити по 36,6: в НБУ розповіли, як вигідно придбати валютуВідео

09:00

Масове звільнення і вбивства генералів РФ: розвідка Британії про провал окупантівВідео

08:33

РФ пішла на штурм на трьох напрямках: у США показали нову карту боївВідео

08:26

"Він - параноїк": социолог розповів про головний страх ПутінаВідео

08:20

Ми вже незнищенніПогляд

08:05

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня 2022: Овнам - плітки, Терезам -погані передчуття, Водоліям - переїздВідео

07:38

ЗСУ "дали жару" на півдні України: знищено С-300 та понад 70 окупантів

07:11

Софія Ротару повернулася в Україну і вперше відкрито висловилася з приводу війни

07:11

Ім'я Анна (Ганна): значення, доля і сумісність з іншими іменами, картинки іменинницям

06:36

Успіння праведної Анни: традиції та заборони дня, картинки та молитва

06:19

Надцінна параноїдальна ідея Путіна, від якої він не може відмовитисяПогляд

05:20

Найсмачніше ароматне яблучне варення: 2 простих рецептаВідео

Реклама
04:00

Чи затягнеться війна в Україні та чим вона завершиться: відповідь експертаВідео

03:25

Україну розжарить до +37°: синоптик назвав найспекотніший деньВідео

02:46

Заборонений плід солодкий, але шкідливий: кому категорично не можна їсти яблука

02:15

Буде яскравішим, ніж після купівлі: 7 способів відновити колір одягу для різних відтінків

01:36

"Оленячий язик" - незвичайна квітка, що стане магнітом для грошей: як змусити гемантус цвісти

01:08

Гороскоп Таро на тиждень 8-14 серпня: Близнюкам - знаки долі, Ракам - тривоги, Скорпіонам - випробуванняВідео

00:51

Прикмети на 7 серпня: 3 речі, які не можна робити в день святої АнниВідео

00:02

Українська співачка потрапила в аварію з маленькою дитиною

06 серпня, субота
23:51

"Я втратила своє життя": Єфросиніна розповіла, як її чоловік пішов у добровольціВідео

23:51

ЗСУ та розвідка досягли сильних результатів у знищенні ворога - ЗеленськийВідео

23:26

Російській блогерці в Іспанії розмалювали машину. Вона в істериці через "русофобію"

23:23

Мінус 15 кг: як правильно позувати, аби виглядати стрункішою на фото - головні секрети

23:19

Перемога України у війні буде сигналом для Китаю не чіпати Тайвань – ВолкерВідео

22:52

"Поки не бризне гній": Ейдман пояснив, чому Путін істерично боїться втрати КримуВідео

22:29

"Війна в Україні буде і навесні, і влітку 2023-го": Волкер заявив про важку зиму і наступний етап боївВідео

22:25

До порту України вперше від початку війни увійшло іноземне судноВідео

22:00

В Україну рано увірветься осінь і заливатиме дощами: синоптики назвали дати холодного циклонуВідео

21:42

В Енергоатомі розповіли, для чого росіяни обстрілюють Запорізьку АЕСВідео

21:41

Нові вибухи в Енергодарі: у мерії попередили, що може статися некерована ядерна катастрофаВідео

21:20

У МЗС Естонії озвучили головну мету Путіна в Україні та вигадали, як його зупинитиВідео

Реклама
21:04

"Він мене надихнув": принц Гаррі зателефонував парамедику Тайрі після її звільнення з полону

20:45

Неймовірна закуска: смачні огірки на зиму - простий рецептВідео

20:41

Самосуд над полоненими в Маріуполі: ворог прагне залякати українців - розвідкаВідео

20:10

Гуде і неприємно пахне: 5 основних причин, чому холодильник часто ламається і як прибрати запахВідео

20:09

Маленька Єва отримала довгоочікуваний подарунок від тата-бійця ЗСУ

19:28

"Чому коліна роз'їжджаються?": Волочкова стала посміховиськом під час зустрічі з пропагандистами

19:00

Заспокойтеся, Ердоган розуміє, що Росія програєПогляд

18:56

Підірвали Мережу: Лео з Ірпеня разом із татом переспівали легендарних "Воїнів світла"

18:50

День Повітряних сил ЗСУ - потужні привітання та картинки воїнам

18:32

"РФ буде домовлятися з Україною, почнеться торгівля": Ейдман розповів про деокупацію КримуВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти