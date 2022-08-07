"Він може спробувати забрати з собою весь світ": соціолог пояснив, чи натисне Путін ядерну кнопку

Володимир Путін / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін не завдаватиме ядерних ударів по Україні. Але якщо це все ж трапитися, то він оголосить ядерну війну Заходу.

Під час чату на Главреді соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман розповів, що Путін вже неодноразово натякав, що може застосувати ядерну зброю.

"Думаю, Путін не завдаватиме ядерних ударів по Україні. Якщо він і зважиться на подібний крок, то це буде ядерна війна проти Заходу. Оскільки Путін переконаний, що головна загроза для нього і Росії – це Захід, США. Якщо Путін зрозуміє, що він фатально програє, то він може просто спробувати забрати з собою весь світ, на що він неодноразово натякав, тобто розв'язати наостанок ядерну війну", - пояснив експерт.

Ейдман зазначив, що якби у Гітлера була ядерна зброя, то немає ніяких сумнівів в тому, що він би спробував з собою забрати весь світ.

"Більш того, він прямо говорив, що навіть його рідна і улюблена Німеччина не заслуговує майбутнього і права на життя, тому що вона програла. Думаю, і Путін був би готовий на все", - вважає соціолог.

Разом з тим він зазначив, що Путін зараз знаходиться не в такому положенні як Гітлер під час Другої світової війни.

"Інше питання, що Путін - не один і не ізольований. Тому виникають сумніви в тому, що він зможе це зробити. На мою думку, ще до того моменту, коли він опиниться в такому розпачі, що буде здатний зважитися на останній дембельський акорд зі знищенням світу, його знищать його власні клеврети", - підсумував експерт.

Раніше військовий експерт Олег Жданов озвучив думку, що президент РФ Володимир Путін навряд чи зважиться піти на реалізацію сценарію ядерної війни. Захід не дозволить йому це зробити, оскільки нікому не потрібна така ситуація в центрі Європи.

Питання чітко відстежується, і самому Путіну дали чітко зрозуміти, що як тільки почнуться розмови про застосування ядерної зброї, буде завдано удару по бункеру, де на той момент виявиться російський глава держави.

На думку міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, оскільки глава РФ Володимир Путін не може досягти своїх цілей в Україні, він може перейти до плану D. Як вважає британський воєначальник, це призведе до зміни Москвою стратегії війни.

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