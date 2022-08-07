Якщо Путін застосує ядерну зброю, НАТО вдарить у відповідь, і Росії не буде - Волкер

Путін навряд чи віддасть команду про ядерний удар, оскільки розуміє, що його наказ можуть не виконати - Волкер / ua.depositphotos.com, Reuters

Країна-агресор Росія не піде на реалізацію сценарію, пов'язаного із застосуванням ядерної зброї у війні проти України. У Москві розуміють, що у такому випадку Північноатлантичний альянс завдасть удару у відповідь, і російської держави не буде. Військові РФ, розуміючи подальші наслідки, не виконають такий наказ. І сам Путін, слідуючи висновку, що його наказ не буде реалізовано, не дасть подібної команди, щоб не порушувати механізм командування. Про це заявив колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер.

Як повідомляє ТСН, під час бесіди з українськими журналістами він розповів про те, що не можна припускати можливих ризиків застосування стратегічної ядерної зброї.

На його думку, якщо Путін зважиться на такий крок, НАТО завдасть удару у відповідь, і тоді російської держави не буде.

"Ми повинні не допускати жодних ризиків. Навіть якщо це буде 2%, це вже забагато. Ніхто не хоче мати справу з ядерною війною. Якщо Путін застосує стратегічну зброю, з боку Заходу, НАТО піде на рішучу і швидку відповідь, і Росії не буде", - вважає Волкер.

Крім того, дипломат вважає, що Росія може застосувати тактичну зброю у разі атаки на свою країну або програшу у війні. Однак виникає питання щодо того, який є сенс бити по території, яку росіяни намагаються захопити.

"Що стосується тактичної зброї і можливості її застосування, вони можуть її застосувати згідно з їх військовою доктриною, коли нападають на їхню країну, і вони програють, тоді вони застосують її без питань, але виникає питання, якщо вони захоплюють територію, то який сенс потім від цієї території, якщо потім вона не придатна ні до чого", - сказав Волкер.

Дивіться відео Главред – у Європарламенті закликали Захід подарувати Україні ядерну зброю

Також він додав, що і сама Москва добре розуміє, що НАТО відповість на ядерний удар. Тому росіяни не підуть на подібний крок. Військові, ймовірно, не підкоряться такому наказу Путіна. І сам глава РФ, розуміючи, що його наказ не виконають, не віддасть відповідної команди.

"Ніхто не спостерігатиме, як у сучасному світі використання ядерної зброї стає нормою життя. Байден та Остін неодноразово попереджали, що якщо буде застосовано ядерну зброю, це призведе до відповіді з боку НАТО. Це росіяни знають, тому нічого не робитимуть. Третя причина, російські військові, розуміючи всі наслідки, не зроблять цього. Путін розуміючи, що йому можуть не підкоритися, не віддаватиме таких наказів, які порушать ланцюжок командування. Хоча шанси й невеликі, але ми повинні бути готові і підкреслювати, що це викличе узгоджену військову відповідь", - підкреслив Курт Волкер.

Загроза ядерного удару з боку Росії

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що Захід не дозволить Росії застосувати ядерну зброю. За його словами, питання чітко відстежується, і нікому не потрібна подібна ситуація в центрі Європи. Як стверджує Жданов, Путіну чітко дали зрозуміти - якщо почнуться розмови про можливість ядерного удару, західний світ вдарить по бункеру Путіна, і сам глава РФ це розуміє.

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що Росія навряд чи зважиться на сценарій застосування стратегічної ядерної зброї. Однак Путін може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Москва може піти на такий крок, якщо війна Москви з Києвом загрожуватиме політичним позиціям глави Кремля і стабільності його режиму.

Російський соціолог Ігор Ейдман припустив, що Путін не застосує ядерну зброю проти України. Якщо він на це зважиться, Росія фактично оголосить Заходу ядерну війну. Але якщо Путін зрозуміє, що війська РФ програють на полі бою, він може спробувати "забрати з собою весь світ".

Інші новини: