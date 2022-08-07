Десантники ЗСУ видовищно скинули фугас прямо на групу російських окупантів

Десантники видовищно скинули фугас прямо на групу російських окупантів/ УНІАН, скріншот з відео

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вкрай вдало атакували групу російських солдатів - за допомогою безпілотника, на якому був встановлений фугасний снаряд. Відповідне відео в неділю, 7 серпня, опублікувало Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

На ньому видно, як на групу з шести осіб, яка тягне невстановлений чорний об'єкт. Той загорнутий у чорний Матеріал. Раптом з небес падає фугас - в результаті чого відбувся вибух з займанням.

Наслідком удару стали, як кажуть офіцери, осколкові поранення окупантів. Однак, щодо їх тяжкості судити по відео вкрай складно.

Де саме були зняті оприлюднені кадри, українські офіцери не уточнюють.

Нагадаємо, раніше боєць ЗСУ на ім'я Олександр, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.

"Свій день народження чоловік зустрічав на передовій під час бойового чергування, на якому і приземлив ворожу пташку", – повідомили в Генштабі української армії.

До того, як повідомляє Одеська міськрада, українські військові знищили дорогий російський розвідувально-ударний безпілотник"Форпост". Його використовували для розвідки вздовж узбережжя Чорного моря.

"Повітряна ціль, що виконувала завдання розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Знищуємо ворога і його задуми! Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.

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