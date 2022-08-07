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Взяття жінок на військовий облік: які документи для цього необхідні

7 серпня 2022, 16:33

Жінки певних професій повинні стати на військовий облік з 1 жовтня.

Военные, женщины, воинский учет
Жінки повинні стати на військовий облік, які необхідні документи / УНІАН

Вже з 1 жовтня цього року жінки певних професій повинні будуть стати на військовий облік. Вони повинні будуть прийти у військкомати з усіма необхідними для цього документами. Їх перелік майже не відрізняється від того, який необхідний для чоловіків. Про це заявив начальник Дарницького ТЦК у Києві полковник Руслан Тригуб, повідомляє Hromadske.

Він нагадав, що і зараз жінки деяких професій були зобов'язані ставати на військовий облік.

"Жінки стають на військовий облік не лише з першого жовтня. До цього перебували на військовому обліку ті, хто мав облікову спеціальність: лікарі, медсестри, низка інших військових спеціальностей. Тож у нас були непоодинокі випадки, коли призивали жінок", - сказав Руслан Тригуб.

При собі жінки повинні мати такі документи:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • фотокартки 3х4,
  • диплом про освіту,
  • довідка про проходження медогляду (включно із довідкою від жіночого лікаря, результатами необхідних аналізів, флюорографією, кардіограмою),
  • довідка про вади здоров'я (у випадку наявності таких).

Військовий облік для жінок в Україні

На території України 17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці зобов'язані перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.

В умовах воєнного стану жінок, які перебувають на обліку, можуть призвати на військову службу або залучити для виконання робіт. У Міноборони на даний момент не розглядають мобілізацію жінок.

З 1 жовтня 2022 року жінкам, які стали на військовий облік і у разі продовження воєнного стану, виїзд з України буде заборонений.

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