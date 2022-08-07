Взяття жінок на військовий облік: які документи для цього необхідні

Жінки повинні стати на військовий облік, які необхідні документи / УНІАН

Вже з 1 жовтня цього року жінки певних професій повинні будуть стати на військовий облік. Вони повинні будуть прийти у військкомати з усіма необхідними для цього документами. Їх перелік майже не відрізняється від того, який необхідний для чоловіків. Про це заявив начальник Дарницького ТЦК у Києві полковник Руслан Тригуб, повідомляє Hromadske.

Він нагадав, що і зараз жінки деяких професій були зобов'язані ставати на військовий облік.

"Жінки стають на військовий облік не лише з першого жовтня. До цього перебували на військовому обліку ті, хто мав облікову спеціальність: лікарі, медсестри, низка інших військових спеціальностей. Тож у нас були непоодинокі випадки, коли призивали жінок", - сказав Руслан Тригуб.

При собі жінки повинні мати такі документи:

паспорт,

ідентифікаційний код,

фотокартки 3х4,

диплом про освіту,

довідка про проходження медогляду (включно із довідкою від жіночого лікаря, результатами необхідних аналізів, флюорографією, кардіограмою),

довідка про вади здоров'я (у випадку наявності таких).

Військовий облік для жінок в Україні

На території України 17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці зобов'язані перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.

В умовах воєнного стану жінок, які перебувають на обліку, можуть призвати на військову службу або залучити для виконання робіт. У Міноборони на даний момент не розглядають мобілізацію жінок.

З 1 жовтня 2022 року жінкам, які стали на військовий облік і у разі продовження воєнного стану, виїзд з України буде заборонений.

Інші новини: