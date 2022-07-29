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Захід вдарить по бункеру Путіна, якщо він розв'яже ядерну війну – Жданов

29 липня 2022, 15:47

Західний світ не дозволить Москві перевести війну Росії проти України в ядерні бойові дії, вважає Олег Жданов.

Володимир Путін, Олег Жданов
На Заході знають, де знаходиться бункер Путіна, і він сам це розуміє - Жданов / Reuters, Главред

Президент РФ Володимир Путін навряд чи зважиться піти на реалізацію сценарію ядерної війни. Захід не дозволить йому цього зробити, оскільки нікому не потрібна така ситуація в центрі Європи. Питання чітко відслідковується, і самому Путіну дали чітко зрозуміти, що як тільки почнуться розмови про застосування ядерної зброї, буде завдано удару по бункеру, де на той момент опиниться російський глава держави. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що Захід докладе зусиль, щоб Путін не перетворив війну на ядерну. Питання чітко відстежують, оскільки ніхто не хоче реалізації подібного сценарію.

читайте такожПутін у глухому куті, поразка у війні стане для нього кінцем - Володимир ГорбачЗа його словами, якщо Москва почне розмови про застосування ядерної зброї, західний світ завдасть превентивного удару.

"Колективний Захід не дозволить перевести цю війну в ядерну. Путіну дали чітко зрозуміти, що завдадуть превентивного удару по центру ухвалення рішень, як тільки почнуть (у Москві, - ред.) розмови про застосування ядерної зброї", - пояснив ситуацію експерт.

Також він додав, що битиме Захід по бункеру, де опиниться Путін. Західний світ знає, де цей бункер. І Путін теж це розуміє.

"Вони битимуть по самому Путіну або по тому бункеру, де він буде знаходитися на той момент. Вони чітко знають, де він знаходиться. І він (Путін, - ред.) це розуміє", - підкреслив Олег Жданов.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Путін - це не божевільний, а шкільний хуліган. За його словами, Україна може поставити главу Кремля на місце. Однак для цього Києву знадобляться далекобійні ракети ATACMS.

На думку міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, оскільки глава РФ Володимир Путін не може досягти своїх цілей в Україні, він може перейти до плану D. Як вважає британський воєначальник, це призведе до зміни Москвою стратегії війни.

Інші новини:

Володимир Путін ядерна війна Олег Жданов війна Росії та України
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