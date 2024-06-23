Росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку: Плетенчук розкрив причину

У східній частині Чорного моря продовжує панувати російська авіація.

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Росіяни намагаються забарикадувати Кримський міст / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Речник Військово-морські сили ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни намагаються забарикадувати Керченську протоку баржами і звузити її для посилення вогневого контролю.

"Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати. Росіяни його контролюють шляхом авіації: постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами речника ВМС, періодично російські гелікоптери опиняються під прицілом власних систем ППО.

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Плетенчук зазначив, що це "побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі". За його словами, в східній частині Чорного моря продовжує панувати російська авіація.

Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Нагадаємо, що названо найефективнішу зброю для знищення Кримського мосту. Війський аналітик Михайло Жирохов наголошує, що Кримський міст можна зруйнувати вдаривши по опорах морськими дронами із бойовою частиною 1500 кілограмів.

Ексглава МЗС Володимир Огризко заявив, що не варто поспішати з руйнуванням Кримського мосту.

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