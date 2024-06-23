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ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області

Альона Вороніна
23 червня 2024, 09:57
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За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи, ціль успішно уражена, зазначили в Генштабі ЗСУ.
Взрыв, удар по территории РФ
ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрін

Українські військові успішно завдали удару по пункту управління мотострілецького полку російських окупантів.

Об’єкт загарбників, по якому був завданий удар, розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області країни-агресорки Росії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що атаку здійснили Повітряні сили ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони.

відео дня

"Повітряні сили Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка бєлгородської області (рф). За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Вибухи в Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ – на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

Також повідомлялося, що у Краснодарському краї РФ приліт – уражена казарма військової частини ППО під Єйськом. Внаслідок ураження військового об’єкта російських окупантів дев’ятеро осіб поранені.

Вранці 23 червня у ВМС ЗСУ підтвердили, що українські військові знищили в РФ склад "Шахедів" і не тільки в ніч на 21 червня. Крім дронів також були знищені кваліфіковані інструктори, які готували персонал з обслуговування пусків "Шахедів", та курсантів, яких вчили їх запускати. З’явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки удару.

Нагадаємо, в ГУР пообіцяли нові "найепічніші" вибухи та пожежі на об'єктах у Росії. ЗСУ продовжуватимуть роботу із знищення російського флоту, "який колись був пропагандистською окрасою путінського режиму", запевнив Андрій Юсов.

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