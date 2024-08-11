Росія визнала удар ЗСУ по трьох своїх областях: ППО "вліпила" у багатоповерхівку

Російська влада скаржилася на пуски БПЛА і ракет з боку України.

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Росію атакували дрони і ракети / Колаж Главреда. Фото: російські пабліки

Росія визнала масований удар по Воронезькій, Бєлгородській та Курській областях у ніч проти 11 серпня. У Курську російська ППО "відпрацювала" над житловим кварталом — уламки ракети впали на багатоповерхівку.

За повідомленнями місцевої влади, над Воронезької областю цієї ночі було нібито збито 15 БПЛА. Офіційно пошкоджень зазнали адмінбудівля, комунальний обʼєкт і приватні будинки.

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У Бєлгородській області під удар потрапив населений пункт Шебекіно. Частина міста залишилася без світла.

Тоді як у Курській областіу результаті роботи російської ППО, яку ЗС РФ розміщують просто у житлових кварталах, було пошкоджено багатоповерхівку. Через дії російських сил 13 цивільних постраждало, двоє з них перебувають у важкому стані.

Вибухи сьогодні - новини війни України та Росії

Росія знову атакувала Україну ракетами і "Шахедами" у ніч проти 11 серпня. Вибухи прогриміли у передмісті Києва, у Сумській та Полтавській області.

У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки троє людей отримали важкі поранення, є загиблі, з-поміж них — 4-річна дитина.

Попереднього разу Росія атакувала столицю дронами у середу, 7 серпня. Протиповітряна оборона працювала в районі Білої Церкви.

Втім, неспокійно й у прикордонних областях Росії, де спостерігається активне просування невідомих сил углиб країни-агресорки. 7 серпня вибухи прогриміли, зокрема, поблизу Курської АЕС.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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