Росія визнала удар ЗСУ по трьох своїх областях: ППО "вліпила" у багатоповерхівку

Росія визнала масований удар по Воронезькій, Бєлгородській та Курській областях у ніч проти 11 серпня. У Курську російська ППО "відпрацювала" над житловим кварталом — уламки ракети впали на багатоповерхівку.
За повідомленнями місцевої влади, над Воронезької областю цієї ночі було нібито збито 15 БПЛА. Офіційно пошкоджень зазнали адмінбудівля, комунальний обʼєкт і приватні будинки.
У Бєлгородській області під удар потрапив населений пункт Шебекіно. Частина міста залишилася без світла.
Тоді як у Курській областіу результаті роботи російської ППО, яку ЗС РФ розміщують просто у житлових кварталах, було пошкоджено багатоповерхівку. Через дії російських сил 13 цивільних постраждало, двоє з них перебувають у важкому стані.
Вибухи сьогодні - новини війни України та Росії
Росія знову атакувала Україну ракетами і "Шахедами" у ніч проти 11 серпня. Вибухи прогриміли у передмісті Києва, у Сумській та Полтавській області.
У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки троє людей отримали важкі поранення, є загиблі, з-поміж них — 4-річна дитина.
Попереднього разу Росія атакувала столицю дронами у середу, 7 серпня. Протиповітряна оборона працювала в районі Білої Церкви.
Втім, неспокійно й у прикордонних областях Росії, де спостерігається активне просування невідомих сил углиб країни-агресорки. 7 серпня вибухи прогриміли, зокрема, поблизу Курської АЕС.
Криза в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
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