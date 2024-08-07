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Під Києвом - вибухи: у КОВА розповіли, що відбувається

Анна Ярославська
7 серпня 2024, 07:17
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У військовій адміністрації закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.
Дрон, сили ППО
У небі над Київщиною помітили дрони / Колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Сили оборони Півдня

Зранку в середу, 7 серпня, у Київській області працюють сили ППО. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Київщина. Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - ідеться у повідомленні.

У КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

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"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - додали в адміністрації.

Раніше вранці моніторингові канали повідомляли про три ворожі дрони, які довільно рухаються поблизу Білої Церкви.

"Слід очікувати, що такі кружляння будуть до ранку", - йдеться у повідомленні.

Атака дронів у ніч на 7 серпня

У ніч на середу російські окупанти запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Близько 3:00 тривогу оголосили на заході країни в Тернопільській, Львівській та Франківській областях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Дрони помітили в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та інших областях України.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 серпня російські окупанти атакували Київську область за допомогою ракет і ударних дронів. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по Київщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Також під час атаки ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 16 ударних БпЛА типу "Shahed".

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