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РФ випустила ракети та "Шахеди" по Україні: на Київщині загинули мирні жителі

Юлія Закрепа
11 серпня 2024, 07:34
438
Країна-агресорка Росія у ніч на 11 серпня атакувала Україну ракетами та дронами.
РФ випустила ракети та 'Шахеди' по Україні: на Київщині загинули мирні жителі
РФ атакувала Україну ракетами та шахедами / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео ДСНС

У ніч на 11 серпня Повітряні Сили ЗСУ повідомили українців про загрозу застосування країною-агресоркою Росією балістичного озброєння з півночі.

Згодом вночі повідомили про потужні про вибухи у передмісті Києва та на лівому березі. Вибухи прогриміли і на Сумщині та Полтавщині. Моніторингові канали у Telegram заявили, що попередньо, це були Іскандер-М або KN-23 виробництва КНДР.

У ДСНС України повідомили, що під час нічної ракетної атаки РФ у Броварському районі Київської області уламки ракети впали на приватні житлові будинки.

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"Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син - опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими", - зазначили рятувальники.

Станом на 07:37, повітряна тривога триває у Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Моніторингові канали повідомляють про рух "Шахедів".

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що росіяни атакували Суми ракетами та КАБами. Спершу російські окупанти підняли у повітря авіацію. Одразу після цього з'явилась загроза застосування балістичного озброєння, після чого у Сумах та області пролунали потужні вибухи, які було чути у різних районах міста.

6 серпня російські окупанти запустили дрони - на Хмельниччині було чутно вибухи. Командування Повітряних сил також попереджало про можливість застосування ворогом ударних безпілотників "Шахед".Згодом у декількох районах, зокрема, у Шепетівському, було чутно звуки вибухів.

Окупанти атакували Одесу 2 серпня, в місті прогриміли вибухи. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області перебувати в укриттях до відбою тривоги і наголосив, що продовжує зберігатися загроза ракетного удару. Пролунало 2 потужних вибухи.

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