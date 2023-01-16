Росія може напасти на Казахстан - Данілов

Окупант Росія може розв'язати повномасштабну війну проти ще однієї держави-сусідки, вважає секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

Терористи РФ захочуть захопити Казахстан - Данілов / Колаж УНІАН

Країна-агресорка РФ може розв'язати повномасштабну війну проти Казахстану. У Москви буде велике бажання захопити державу. Однак наразі не можна сказати, що Кремль активно діє в такому напрямку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він сказав про те, що, судячи з ситуації на сьогодні, Казахстан стане наступною ціллю російських окупантів. Москва виношує плани щодо захоплення держави.

Втім, на думку чиновника, наразі РФ не діє активно в цьому напрямку.

"На сьогоднішній день Казахстан - це наступна країна, в яку матиме велике бажання російське сучасне терористичне угрупування для захоплення. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні", - підкреслив Олексій Данілов.

Нагадаємо, в жовтні минулого року представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров заявив, що підконтрольний Росії блок ОДКБ не братиме участі у війні проти України. За словами Смадіярова, події в Україні "не входять до зони відповідальності організації".

Наприкінці листопада в ефірі пропагандиста Соловйова один з так званих "експертів" сказав, що Казахстан, мовляв, "може стати наступною проблемою Росії". Мовляв, у Казахстані можуть початися "нацистські процеси", які здатні призвести до російської військової агресії.

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