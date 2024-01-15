РФ може напасти на НАТО: в Естонії розповіли, як запобігти сценарію

Країна-агресорка Росія побоюється конфлікту з Північноатлантичним альянсом, але у випадку просування в Україні окупанти можуть піти далі, вважає Кайя Каллас.

https://glavred.net/world/rf-mozhet-napast-na-nato-v-estonii-rasskazali-kak-predotvratit-scenariy-10533374.html Посилання скопійоване

Захід повинен допомогти Україні перемогти, інакше Росія нападе на НАТО - прем'єр Естонії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Росія боїться конфлікту з НАТО, проте якщо Захід не допоможе Україні перемогти і відкинути окупантів до своїх кордонів, Москва нападе вже на сам Північноатлантичний альянс. Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас.

Як повідомляє The Kyiv Independent, вона розповіла про те, що Росія, насправді, боїться конфлікту із Заходом. Росіяни поширюють наративи про нібито слабкість колективного західного світу і НАТО, але це не зовсім так.

"Ми не повинні недооцінювати власну силу. Росія, безумовно, побоюється конфлікту з НАТО. Оскільки ми в Альянсі, у нас немає війни. Тому я не думаю, що це реальна загроза. Водночас, європейські країни мають збільшити власні витрати на оборону. У Статуті НАТО є стаття 5, яку ми всі знаємо, але є також стаття 3, яка означає, що кожна країна повинна робити все можливе, щоб посилити власну і колективну оборону", - зазначила Каллас.

відео дня

Втім, за її словами, якщо Захід не допоможе Україні здобути перемогу, наступним об'єктом російського вторгнення може стати вже НАТО. Саме тому потрібно підтримувати Київ.

"Дуже важливо, щоб ми залишалися єдиними в підтримці України, щоб ми допомагали країні у військовому плані, щоб вона змогла виграти цю війну і відкинути Росію назад до її кордонів", - підкреслила Кайя Каллас.

Війна Росії і НАТО

НАТО за декілька років загрожує війна з Росією, якщо Захід належним чином не озброїть Україну, вважає британський полковник запасу Геміш де Бреттон-Гордон. Крім того, він припустив новий російський наступ.

Німецьке видання Bild опублікувало матеріал з посиланням на дані Міноборони ФРН про те, що Німеччина готується до гібридної атаки РФ на східний фланг НАТО. Згідно з даними, ескалація може початися вже в цьому лютому, а кульмінація припаде на травень-червень 2025 року.

У Лаврова вибухнули істерикою і образами у відповідь на публікацію Bild. Так звана представниця МЗС РФ Марія Захарова порівняла повідомлення, мовляв, з гороскопом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.