'Наступна наша проблема' : у пропагандиста Соловйова вже обговорюють напад на Казахстан

Російські пропагандисти почали обговорювати напад РФ на Казахстан / Фото pixabay.com, скріншот

Після провалу в Україні російські пропагандисти почали обговорювати нову можливу жертву агресії - Казахстан.

Про напад на Казахстан заговорив в ефірі пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" Дмитро Дробницький, представлений як "політолог". За його словами, "наступною проблемою Росії стане Казахстан". Над обґрунтуванням можливої агресії він замислюватися не став, використавши вже знайому "денацифікацію".

За його словами, "росіян там багато", і найпротяжніший кордон у РФ саме з Казахстаном.

"Там теж можуть початися "нацистські процеси", як в Україні. І росіян там багато, і кордон найбільш протяжний, і ядерне паливо для всього нашого "Росатому" теж там", — сказав російський пропагандист.

Пропагандист натякнув на вторгнення РФ до Казахстану / скріншот

Як повідомляв Главред, раніше російські політики і пропагандисти цинічно заявили, що Казахстан нібито "ніколи не існував як окрема держава і завжди був частиною Росії". Вони назвали Казахстан "другою Україною".

На початку серпня колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив владу Казахстану в геноциді росіян і заявив про відтворення СРСР. Також, за його версією, Казахстан – "штучна держава", а Грузії "не існувало".

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