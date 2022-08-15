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У Росії заявили, що Казахстан ніколи нібито "не мав своїх земель, бо це територія Росії"

15 серпня 2022, 09:50

У Росії назвали Казахстан "другою Україною.

Казахстан, флаг
У Росії заявили, що Казахстан ніколи нібито "\не мав своїх земель, бо це територія Росії" / Reuters

Російські політики та пропагандисти цинічно заявили, що Казахстан нібито "ніколи не існував як окрема держава і завжди був частиною Росії". Вони назвали Казахстан "другою Україною. Про це повідомляє Настоящее время.

У Росії заявили, що Казахстан - "Антиросія біля південних кордонів".

"Казахстану просто не існувало", "Україна, Білорусь, Казахстан – це взагалі історичні землі Російської імперії", "Казахи, брати, це що за невдячність?", "Територія Казахстану – це взагалі великий подарунок з боку Росії та Радянського союзу", "Одна справа – добра російська людина вам подарувала і ви це цінуєте і дружите з нею, а інша – що ви взяли і плюнули", – кажуть російські пропагандисти та політики.

Як повідомляв Главред, на початку серпня колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив владу Казахстану в геноциді росіян і заявив про відтворення СРСР. Також, за його версією, Казахстан - "штучна держава", а Грузії "не існувало".

12 серпня Telegram-канал Генерал СВР писав, що президент Росії Володимир Путін нібито вперше в кулуарах визнав, що розв'язана ним в Україні війна провалилася, і цю проблему потрібно терміново розв‘язувати. Вихід російський диктатор бачить у створенні нового "керованого хаосу", тобто ще однієї війни, з якої він вийде переможцем. В якості жертви господар Кремля розглядає дві країни - Грузію і Казахстан.

Інші новини:

війна в Україні Казахстан російське вторгнення
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