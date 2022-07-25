Дипломат розповів, чи здатен Лукашенко зрадити Путіна та чи нападе на Україну

Чи ризикне Лукашенко напасти на Україну-Огризко / Главред

Шансів на те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступить проти Путіна "фізично ненамє", адже сьогодні армія і спецслужби країни повністю контролюються Москвою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Думаю, що шансів на те, що Лукашенко виступить проти Путіна, просто фізично немає. Адже все, що сьогодні є в Білорусі, контролюється Москвою: і армія, і спецслужби. Тобто шансів на заколот проти Путіна немає в принципі", - зазначив колишній очільник МЗС України.

Також дипломат вважає, що Олександр Лукашенко навряд чи віддасть наказ про початок війни проти України.

"А ось чи захоче Лукашенко ризикувати і віддавати наказ про початок військових дій проти України - дуже сумніваюся, тому що, по-перше, він знає, що білоруські військові не мають тієї виучки, яка є в українців, по-друге, він прекрасно бачить, що відбувається на фронтах, і розуміє, що Білорусь не просунеться нікуди, а відразу понесе колосальні втрати, і її наступ захлинеться", - повідомив Володимир Огризко.

У той же час, він не виключив різних провокацій з боку білоруського кордону.

"Втім, для того, щоб стримати і відвернути частину українських військ, можуть бути влаштовані певні провокації, наприклад, обстріли прикордонних з Білоруссю населених пунктів, польоти авіації вздовж кордону, обстріли України з території Білорусі російськими військами, що відбувається і зараз. Все це може бути. Але повномасштабного наступу, тим більше, тими силами, які є сьогодні в Білорусі (а їх зовсім небагато), на думку військових фахівців, не буде. Немає підстав очікувати з північного кордону серйозної загрози", - підсумував дипломат.

Як повідомляв Главред, Олександр Лукашенко в інтерв'ю AFP заявив, що з 1990-х років мріяв про створенні панслов'янської держави, в якому бачив "поляків, словаків, болгар та інших". За його словами, це він, а не російський президент Володимир Путін хотів його створення.

"Це я мріяв про слов'янську державу. Вони проштовхували ідею свого часу російського світу. Це я завжди з 90-х років говорив про те, що є слов'янські держави. Я бачив там і поляків, словаків, болгар та інших", — сказав Лукашенко.

"Путін ні про яку панслов'янську державу не говорив і не мріяв. Це ви вже придумали", — додав невизнаний президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко почав роздавати Україні поради, розповідаючи, що треба зробити, щоб нібито закінчити війну "прямо зараз". Він закликав українську владу сісти за стіл переговорів.

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