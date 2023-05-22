Су-35 летів бомбити Херсонщину: над Чорним морем знищено новітній винищувач РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в територіальних водах України був збитий російський винищувач четвертого покоління Су-35.
Разом з тим в повідомленні командування ЗС в Telegram обставини його знищення не уточнюються.
"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України в Херсонській області "негативний зліт" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються" - йдеться в повідомленні.
Подробиці знищення Су-35 РФ
Зазначимо, що інформація про знищення російського Су-35 з'явилася пізно ввечері в неділю.
При цьому начальник прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію про знищення російського Су-35. "Видовище зі збитим "аналогівнет" Су- 35 було неймовірним", - писав він. Втім, згодом він видалив своє повідомлення.
Додамо, що згідно з опублікованою інформацією, збитий російський винищувач летів атакувати мирні населені пункти Херсонської області.
Що відомо про літак Су-35
Це російський багатоцільовий винищувач з керованим вектором тяги покоління 4++. Початок експлуатації - з 2014 року.
Характеристика:
- Екіпаж: 1 особа;
- Максимальна швидкість біля землі: 1400 км/год (M=1,15);
- Максимальна швидкість на висоті: 2500 км/год (M=2,3);
- Дальність польоту біля землі (висота - 200 м, швидкість — M=0,7) 1580 км;
- Дальність польоту на висоті: без ПТБ: 3600 км з 2 ПТБ - 2000 л: 4500 км;
- Практична стеля: 20 000 м.
Озброєння:
- 30 мм авіаційна гармата ГШ-30-1 150 снарядів;
- до 12 х Р-77-1;
- до 2 х Р-27ЭТ;
- 6 × Р-73 (РВВ-МД) великої дальності;
- 4 × Р-37M(РВВ-БД);
- Протикорабельні ракети: 6 × Х-31, Х-35У або 2 × Х-59М;
- Високоточні боєприпаси: 6 × Х-29т або Х-38мхх; 5 х Х-59мк; 8 × КАБ-500кр(ОД); 3 x КАБ-1500кр(ЛГ).
За оцінками вартість однієї одиниці Су-35 перевищує 1 млрд рублів.
Раніше повідомлялося про те, що в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів впав прямо на житлові будинки, в результаті чого сталася потужна пожежа.
Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська, пише 112. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.
У мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці аварії. Літак розбився в місті Єйськ.
Нагадаємо, військовий літак Су-30 російської армії зазнав катастрофи в Іркутську. В результаті є загиблі.
Військовий літак впав прямо на житлові будинки. У мережі опублікували кадри, на яких Су-30 падає на землю практично вертикально.
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