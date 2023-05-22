УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Су-35 летів бомбити Херсонщину: над Чорним морем знищено новітній винищувач РФ

Олексій Тесля
22 травня 2023, 09:56 оновлено 22 травня, 10:05
284
Збитий російський винищувач Су-35 летів атакувати мирні населені пункти Херсонської області.
ППО, Су-35
ППО України збили російський Су-35 / Колаж АрміяІnform, Держприкордонслужба

Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в територіальних водах України був збитий російський винищувач четвертого покоління Су-35.

Разом з тим в повідомленні командування ЗС в Telegram обставини його знищення не уточнюються.

"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України в Херсонській області "негативний зліт" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються" - йдеться в повідомленні.

відео дня

Подробиці знищення Су-35 РФ

Зазначимо, що інформація про знищення російського Су-35 з'явилася пізно ввечері в неділю.

При цьому начальник прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію про знищення російського Су-35. "Видовище зі збитим "аналогівнет" Су- 35 було неймовірним", - писав він. Втім, згодом він видалив своє повідомлення.

Додамо, що згідно з опублікованою інформацією, збитий російський винищувач летів атакувати мирні населені пункти Херсонської області.

Що відомо про літак Су-35

Це російський багатоцільовий винищувач з керованим вектором тяги покоління 4++. Початок експлуатації - з 2014 року.

Характеристика:

  • Екіпаж: 1 особа;
  • Максимальна швидкість біля землі: 1400 км/год (M=1,15);
  • Максимальна швидкість на висоті: 2500 км/год (M=2,3);
  • Дальність польоту біля землі (висота - 200 м, швидкість — M=0,7) 1580 км;
  • Дальність польоту на висоті: без ПТБ: 3600 км з 2 ПТБ - 2000 л: 4500 км;
  • Практична стеля: 20 000 м.

Озброєння:

  • 30 мм авіаційна гармата ГШ-30-1 150 снарядів;
  • до 12 х Р-77-1;
  • до 2 х Р-27ЭТ;
  • 6 × Р-73 (РВВ-МД) великої дальності;
  • 4 × Р-37M(РВВ-БД);
  • Протикорабельні ракети: 6 × Х-31, Х-35У або 2 × Х-59М;
  • Високоточні боєприпаси: 6 × Х-29т або Х-38мхх; 5 х Х-59мк; 8 × КАБ-500кр(ОД); 3 x КАБ-1500кр(ЛГ).

За оцінками вартість однієї одиниці Су-35 перевищує 1 млрд рублів.

Раніше повідомлялося про те, що в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів впав прямо на житлові будинки, в результаті чого сталася потужна пожежа.

Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська, пише 112. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.

У мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці аварії. Літак розбився в місті Єйськ.

Нагадаємо, військовий літак Су-30 російської армії зазнав катастрофи в Іркутську. В результаті є загиблі.

Військовий літак впав прямо на житлові будинки. У мережі опублікували кадри, на яких Су-30 падає на землю практично вертикально.

Читайте більше:

Херсонська область Су-35 війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Су-35 летів бомбити Херсонщину: над Чорним морем знищено новітній винищувач РФ

Су-35 летів бомбити Херсонщину: над Чорним морем знищено новітній винищувач РФ

09:56 Україна
Окупанти запустили по Україні 36 повітряних цілей: сили ППО збили чотири ракети і 20 дронів

Окупанти запустили по Україні 36 повітряних цілей: сили ППО збили чотири ракети і 20 дронів

09:38 Україна
Після контрнаступу ЗСУ Шойгу і Герасимова відсторонять, а Путіна відправлять до КНР - Піонтковський

Після контрнаступу ЗСУ Шойгу і Герасимова відсторонять, а Путіна відправлять до КНР - Піонтковський

09:07 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:42

Що спершу смажити – цибулю чи м'ясо: відповідь на спірне питання здивує навіть досвідчених господинь

10:41

"Може бути радіаційна аварія": Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян

10:26

Запаморочлива головоломка: потрібно за 60 секунд знайти 7 предметів на картинці

09:56

Су-35 летів бомбити Херсонщину: над Чорним морем знищено новітній винищувач РФ

09:52

У центрі Москви в ДТП потрапив автомобіль патріарха РПЦ Кирила: кадри з місця подіїВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:38

Окупанти запустили по Україні 36 повітряних цілей: сили ППО збили чотири ракети і 20 дронів

09:11

Чому люди не викидають пляшки з-під пива: що з них роблять

09:08

"Всюди було чутно": в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи

09:07

Після контрнаступу ЗСУ Шойгу і Герасимова відсторонять, а Путіна відправлять до КНР - ПіонтковськийВідео

Реклама
09:00

Воїна проводжали в останню путь на колінах: на фронті загинув бойовий медик з ОдещиниФото

08:29

Як трюки Пригожина демотивують кадрову армію РФПогляд

08:24

"Виїжджайте, поки є можливість": у Кабміні поставили жорсткий ультиматум росіянам у КримуВідео

08:11

Вибухи у Дніпрі: знищено 15 безпілотників і 4 крилаті ракети, є постраждаліФото

08:10

Як зрозуміти, що кішка хворіє: 4 ознаки, які не можна ігнорувати

07:41

Україна отримала все для початку контрнаступу, щодо F-16 у США є сумніви - радник БайденаВідео

07:37

"Вагнерівці" не зможуть продовжувати бої за межами Бахмута - ISWВідео

07:12

Гороскоп на сьогодні 22 травня 2023: Терезам - доленосне знайомство, Рибам - найкращий день у роціВідео

06:42

Нічна атака РФ на Україну: у Дніпрі пролунало близько 40 вибухів - ЗМІ

06:20

На Росію чекає доля БахмутаПогляд

05:30

Після "взяття" Бахмута Пригожин різко назвав дату виведення "вагнерівців" з містаВідео

Реклама
03:45

Завдання для геніїв: тільки люди з високим IQ можуть помітити помилку на зображенні білого ведмедя

03:05

"Поліція не уповноважена": Репяхова пояснила, чому у Павліка відібрали спецперепусткуВідео

02:35

Шкідливо для здоров'я і посуду: що не можна варити в алюмінієвій каструлі

02:05

По 40 гривень за пшеничний: українців попередили про різке подорожчання хліба

01:32

Кліщі втечуть із саду: що посадити, щоб позбутися небезпечних паразитів

00:51

Чому 22 травня в будинку не прибирали павуків: прикмети і 7 суворих заборон у велике святоВідео

00:51

Від нього відірватися неможливо: недорогий і дуже смачний торт без випічки за 15 хвилин - рецептВідео

00:12

Як сказати українською "по щелчку пальцев": Авраменко назвав аж 5 милозвучних варіантівВідео

21 травня, неділя
23:43

Став більш агресивним та цілеспрямованим: експертка проаналізувала, як змінилося обличчя ЗеленськогоВідео

22:56

Ігар Тишкевич. Що буде після Бахмута?Відеоблоги

22:38

Це ім'я відштовхує людей: жінка захотіла дати доньці вінтажне ім'я, але зіткнулася з критикою

22:21

"Шкодую, що були такі часи": Міка Ньютон розповіла про участь в російському серіалі "Кадети"

22:19

"Непоправні втрати вже завдані": ПВК Вагнера у Бахмуті буде розбито до кінця - ЧереватийВідео

21:23

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" перенесла термінову операцію та показала фото з лікарніВідео

21:10

"Витончений естет, різьбяр по дереву та мисливець": Пригожин потролив іменинника ШойгуВідео

21:00

"Там же склади були": під окупованим Донецьком у небо "злетіло" багато російських снарядівВідео

20:13

Як відлякати комарів: ефективний засіб своїми руками за 5 хвилин

20:06

Продюсер "Голосу країни" після камінг-ауту розкрив подробиці про бойфренда

20:05

У Харкові пролунали потужні вибухи: є постраждаліВідео

19:57

"Свого нічого не залишилося": дочка Газманова спотворила собі обличчя

Реклама
19:42

"Будьте дуже уважними": Гуменюк попередила про небезпеку ракетної атаки на тлі зустрічі G7Відео

19:23

Чому будь-яке "заморожування" нам категорично не підходитьПогляд

19:18

"Взяття" Бахмута - невдача": Гіркін розкритикував РФ і очікує успішний контрнаступ ЗСУВідео

19:09

"Польща існує завдяки нам": РФ вимагає від поляків виплатити $750 млрд та віддати третину територійВідео

19:02

"Або ти справжній, або ти нуль": російська співачка Распутіна нещадно розтоптала Аллу ПугачовуВідео

18:34

Ціни в Україні б'ють рекорди: які 5 продуктів злетіли на 20%Відео

18:19

Грошей буде неміряно: що потрібно покласти в гаманець 23 травня, прикмети і що не можна робитиВідео

17:30

"Надважка втрата": депутат Полтавської міськради отримав смертельні поранення на фронтіВідео

17:02

Під прицілом Франції. Поставки зброї до Єревану створюють прямі ризики для України та Ізраїлю

16:57

Складна оптична ілюзія: потрібно знайти на зображенні 4 тварин за 15 секунд

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиМода 2023Фарбування волоссяМодні помилки
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти