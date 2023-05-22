Су-35 летів бомбити Херсонщину: над Чорним морем знищено новітній винищувач РФ

Збитий російський винищувач Су-35 летів атакувати мирні населені пункти Херсонської області.

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ППО України збили російський Су-35 / Колаж АрміяІnform, Держприкордонслужба

Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в територіальних водах України був збитий російський винищувач четвертого покоління Су-35.

Разом з тим в повідомленні командування ЗС в Telegram обставини його знищення не уточнюються.

"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України в Херсонській області "негативний зліт" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються" - йдеться в повідомленні.

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Подробиці знищення Су-35 РФ

Зазначимо, що інформація про знищення російського Су-35 з'явилася пізно ввечері в неділю.

При цьому начальник прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію про знищення російського Су-35. "Видовище зі збитим "аналогівнет" Су- 35 було неймовірним", - писав він. Втім, згодом він видалив своє повідомлення.

Додамо, що згідно з опублікованою інформацією, збитий російський винищувач летів атакувати мирні населені пункти Херсонської області.

Що відомо про літак Су-35

Це російський багатоцільовий винищувач з керованим вектором тяги покоління 4++. Початок експлуатації - з 2014 року.

Характеристика:

Екіпаж: 1 особа;

Максимальна швидкість біля землі: 1400 км/год (M=1,15);

Максимальна швидкість на висоті: 2500 км/год (M=2,3);

Дальність польоту біля землі (висота - 200 м, швидкість — M=0,7) 1580 км;

Дальність польоту на висоті: без ПТБ: 3600 км з 2 ПТБ - 2000 л: 4500 км;

Практична стеля: 20 000 м.

Озброєння:

30 мм авіаційна гармата ГШ-30-1 150 снарядів;

до 12 х Р-77-1;

до 2 х Р-27ЭТ;

6 × Р-73 (РВВ-МД) великої дальності;

4 × Р-37M(РВВ-БД);

Протикорабельні ракети: 6 × Х-31, Х-35У або 2 × Х-59М;

Високоточні боєприпаси: 6 × Х-29т або Х-38мхх; 5 х Х-59мк; 8 × КАБ-500кр(ОД); 3 x КАБ-1500кр(ЛГ).

За оцінками вартість однієї одиниці Су-35 перевищує 1 млрд рублів.

Раніше повідомлялося про те, що в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів впав прямо на житлові будинки, в результаті чого сталася потужна пожежа.

Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська, пише 112. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.

У мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці аварії. Літак розбився в місті Єйськ.

Нагадаємо, військовий літак Су-30 російської армії зазнав катастрофи в Іркутську. В результаті є загиблі.

Військовий літак впав прямо на житлові будинки. У мережі опублікували кадри, на яких Су-30 падає на землю практично вертикально.

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