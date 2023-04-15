"Дізнаєтеся, коли зіб'ємо перший літак РФ": у ЗСУ назвали терміни поставок систем Patriot

Юрій Ігнат прояснив терміни передачі Україні американських систем ППО.

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Системи Patriot передадуть ЗСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Незабаром Збройні сили України отримають перші американські системи протиповітряної оборони Patriot.

Вони повинні з'явитися в Україні після Великодня, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі в ефірі програми "Говорить великий Львів".

"Я думаю, це вже буде після Великодня", — сказав спікер.

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На питання про більш точні терміни поставок американських систем ППО Ігнат заявив, зараз ніхто не може цього зробити. Але зазначив, що про це всі відразу дізнаються, як тільки буде збитий перший російський літак.

"Коли зіб'ємо перший російський (нецензурно, — ред.) літак, ви точно дізнаєтеся", - додав Ігнат.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

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