РФ народжує "путіних": дипломат пояснив, чому новий лідер не змінить агресивну Росію

Дипломат пояснив, чому новий лідер не змінить агресивну Росію/ Reuters

Зміна російського диктатора Володимира Путіна на будь-якого іншого лідера не змінить режим в Росії. Адже всі росіяни є відображенням самого Путіна, це видно з того, як вони підтримують ініційовані ним звірства під час війни проти України. Таку думку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 роки) Володимир Огризко в ефірі Радіо НВ.

За його словами, представників демократії в РФ можна перерахувати на пальцях двох рук.

"Бо насправді не Путін керує Росією, а Росія народжує "путіних". Цей російський біоматеріал, по-іншому його назвати не можна, хоче мати Путіна і на 80% підтримує всі ті звірства, які сьогодні ми з жахом бачимо в нашій державі. Тому від зміни Путіна на Мутіна чи на будь-кого іншого, система не змінюється", – зазначив Огризко.

читайте такожЧому Росію навіть без Путіна потрібно тримати в ізоляціїВін наголосив, що західні партнери не хочуть розуміти цю аксіому. Вони чомусь продовжують вірити, що новий лідер може змінити Росію.

Раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім зазначив, що у росіян в крові захоплення чужих територій, вбивства і зґвалтування людей – це показує їхня нинішня реакція на звірства російських окупантів в Україні.

При цьому, на думку Кіма, війна в Україні може швидко закінчитися лише у тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії. Путін зараз намагається "промацати" ту межу, за яку йому не дозволить перейти Захід, вважає голова Миколаївської ОВА.

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