"Дуже по-дурному": Трамп обурився на поставки зброї Києву та пригрозив країні НАТО

Руслан Іваненко
3 березня 2026, 21:27
Президент США підкреслив, що багаті країни могли б купити боєприпаси замість безкоштовної передачі.
Глава США висловлює невдоволення рішенням Іспанії закрити доступ до військових баз / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Трамп критикує безкоштовні поставки боєприпасів Україні
  • США мають великі запаси зброї та називають армію "чудовою"
  • Іспанія заборонила США використовувати свої бази для операцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передали Україні значну кількість боєприпасів безкоштовно, тоді як ці запаси могли б бути продані іншим країнам, зокрема на Близький Схід. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами після зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

"У нас є боєприпаси найвищого класу, багато з яких віддали по-дурному, дуже по-дурному, безкоштовно. Я цілком за Україну, але вони віддали дуже багато. Коли я віддаю боєприпаси, за них усі платять. Близький Схід купив би багато, оскільки там є багаті нації. Але це було віддано Україні", – заявив Трамп.

Він додав, що США наразі мають "необмежені запаси" боєприпасів середнього та вищого рівня, розташованих на базах по всьому світу, і назвав стан американських збройних сил "чудовим".

Президент також повторив свою тезу про те, що війни в Україні "ніколи не повинно було статися", якби він залишався при владі.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред

Конфлікт із Іспанією щодо баз

Крім того, Трамп висловив невдоволення рішенням Іспанії заборонити використання своїх баз для операції США та Ізраїлю проти Ірану.

"Ніхто не буде вказувати США не використовувати бази. Якщо Вашингтону потрібні будуть бази у Іспанії, то американці прилетять та скористаються ними", – заявив президент США.

Він також додав: "Ми розірвемо торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати справу з Іспанією".

Відповідь Іспанії

У свою чергу уряд Іспанії наголосив, що країна є "ключовим членом НАТО" та "експортним центром ЄС".

"Іспанія дотримується своїх зобов’язань і залишається надійним торговельним партнером для 195 країн світу, включно зі США, з якими підтримує історичні та взаємовигідні відносини. Якщо адміністрація США захоче їх переглянути, це має відбуватися з повагою до автономії приватних компаній, міжнародного права та двосторонніх угод між ЄС і США", – йдеться у пресрелізі уряду, повідомляє El Paise.

Водночас уряд Іспанії сподівається, що загрози з боку президента США, зокрема щодо тарифів, не будуть реалізовані.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Палата представників США схвалила узгоджений варіант закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ із загальним обсягом фінансування майже один трильйон доларів окреслює основні напрями політики Пентагону та передбачає подальше надання військової допомоги Україні.

Крім того, у середу, 17 грудня, Сенат США більшістю голосів підтримав законопроєкт на 901 млрд доларів, який визначає оборонну політику Пентагону, та передав його на розгляд Білого дому. Документ передбачає виділення Україні 800 млн доларів допомоги протягом двох років. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що Велика Британія, зі свого боку, анонсувала значний пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро. Про це повідомив очільник британського оборонного відомства Джон Гілі.

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

