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РФ виробляє ракети з БпЛА швидше за їх використання і може посилити удари – FT

Олексій Тесля
26 травня 2025, 12:11
258
РФ може використовувати повітряні удари як підготовку до чергової фази наступальних дій.
РФ виробляє ракети з БпЛА швидше за їх використання і може посилити удари – FT
РФ б'є по Україні ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скріншот

Головне:

  • РФ може готувати більш масштабні повітряні операції
  • Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і безпілотників

Нещодавні масовані обстріли, здійснені Росією по території України, можуть бути лише прологом до більш масштабної повітряної операції, яка, на думку експертів, супроводжуватиме можливий новий наступ російських військ на землі.

Як пише Financial Times, українські представники та західні аналітики вважають, що РФ може використовувати повітряні удари як підготовку до чергової фази наступальних дій.

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"Активізація атак ракетами і дронами в останні вихідні, найімовірніше, є першим етапом ширшої стратегії", - наголошується в публікації.

Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і безпілотників, що дає їй змогу створювати запаси і посилювати тиск на українську систему ППО, яка і без того працює на межі.

РФ виробляє ракети з БпЛА швидше за їх використання і може посилити удари – FT
/ Главред

Видання підкреслює, що в умовах нарощування російських ресурсів Україна особливо потребує додаткової підтримки з боку союзників.

При цьому американська допомога залишається під питанням, а європейські поставки не в змозі повністю компенсувати її, особливо в сегменті систем протиповітряної оборони.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

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Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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