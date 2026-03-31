Росія втратила бойовий літак Су-34: у Мережі оприлюднили важливі подробиці

Головне:
- ВКС РФ втратили ще один Су-34
- Су-34 міг бути збитий або пошкоджений під час бойового вильоту
Російські ВКС, за повідомленнями в мережі, втратили ще один Су-34, проте офіційного підтвердження від української сторони поки що немає.
Інформацію про втрату поширили російські блогери, але для наочності використовувалося старе фото літака, пише Мілітарний.
Воно було опубліковано ще в травні 2024 року і було змінено дзеркально із замаскованим бортовим номером.
Подробиці про те, за яких обставин було втрачено літак, поки що невідомі.
За версією аналітиків, Су-34 міг бути збитий або пошкоджений під час бойового вильоту з використанням керованих авіабомб.
Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах — "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".
Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб
Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.
Про літак Су-34
Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".
Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.
