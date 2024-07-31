РФ зазнала величезних втрат, Путін ухвалив нове рішення щодо війни

Рішення Путіна призведе до нових проблем, економіка Росії вже перегріта, а підприємствам доведеться конкурувати з Міноборони окупантів, пише Bloomberg.

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Путін заманює у свою армію за суму до 5 тис. доларів / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Глава Кремля Володимир Путін підписав указ, згідно з яким росіянам, які вступлять до лав армії агресора Росії для участі у війні проти України, тепер платитимуть не 200, а 400 тисяч рублів. Окупанти зазнали великих втрат і намагаються набрати новобранців.

В указі Путіна зазначено, що росіяни, які підпишуть контракт із Міноборони для участі в "СВО" в період з 1 серпня до 31 грудня 2024 року, мають отримати одноразову виплату на суму 400 тисяч рублів (приблизно 4 600 доларів або 188 тисяч гривень, - ред.).

Умова виплати - виконання "завдань спеціальної військової операції на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області, Херсонської області та України"

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Рішення Кремля - новий доказ того, що у військ РФ труднощі з набором новобранців-окупантів, які зазнали величезних втрат з моменту початку повномасштабної війни, вважають журналисти Bloomberg.

Згідно з оцінками Заходу, втрати росіян убитими і пораненими досягли показника в 500 000 осіб.

Також у матеріалі підкреслюється, що форсування перегонів за виплати в регіонах РФ погіршило ситуацію з робочою силою і перегріло економіку. Підприємствам доведеться підвищувати зарплати, щоб конкурувати із пропозиціями Міноборони.

Втрати військ РФ у війні на 31 липня / Главред

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