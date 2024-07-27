'Маємо бути готові': в ДПСУ зізнались, чи готує РФ наступ з Білорусі і з боку Сумщини

Російські окупанти щодня здійснюють обстріли областей Україні, які знаходяться на кордоні з Росією, розповів Андрій Демченко.

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Росія щоденно атакує прикордонні області / Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти не збільшують кількість військ поблизу кордону з Сумською областю. Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною, переміщення білоруських військових не фіксується. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"У напрямку кордону з Білоруссю ситуація незмінна, за останній час не бачимо такої суттєвої загрози, ми не бачимо і переміщення поряд нашого кордону з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - зазначив він.

Демченко підкреслив, що вздовж кордонів Чернігівської та Сумської областей зберігається високий рівень обстрілів з боку окупантів. За його словами, ці області, разом з Харківщиною, щодня піддаються атакам РФ.

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"Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумщину. Тут ворог використовує і артилерію, і авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України. Більшість з них припадає саме по населених пунктах, через що можу сказати, що Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, адже цілить по мирних людях", - наголосив Демченко.

Речник зауважив, що наразі немає ознак розгортання додаткових російських сил поблизу кордону з Сумщиною. Також не фіксується розширення зони бойових дій ворогом у напрямку Сумської області.

Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, на півдні Запорізької області зосереджено близько 90 тисяч російських військових. Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що це вороже угруповання можуть використати для наступу або відволікання українських сил.

На східному фронті українські ракетні війська і артилерія виконали понад 2747 вогневих завдань. Внаслідок цього російські окупанти втратили 1063 військових, 11 танків, 23 бойові бронемашини, 35 гармат і мінометів, а також 2 протитанкові засоби.

Як повідомляв Главред, Росія поступово просувається на Донбасі завдяки вдосконаленій тактиці. Окупанти тиснуть з трьох ключових напрямків: Часів Яр, Торецьк та захід від Очеретиного. Російське командування освоїло нові методи ведення бою, що дозволяють досягати успіхів і створюють загрозу для Костянтинівки.

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