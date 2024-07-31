Війська РФ просунулися в районі двох міст на Донбасі: в ISW розкрили деталі

Російські окупанти наступали в районі Сіверська Донецької області, але не змогли добитися прогресу, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

https://glavred.net/world/voyska-rf-prodvinulis-v-rayone-dvuh-gorodov-na-donbasse-v-isw-raskryli-detali-10584710.html Посилання скопійоване

Ворог просувається на Донеччині, наступ продовжується одразу на декількох напрямках - ISW / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Окупаційні війська агресора Росії досягли просування в районі Торецька та Часового Яру Донецької області. Ворог наступав і в напрямку Сіверська, проте не добився суттєвого прогресу. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW ідеться про те, що війська РФ продовжують свої атаки і просунулися на захід від Донецька, в районі Часового Яру і поблизу Торецька.

Кадри геолокації від 30 липня показали, що ворог на бронетехніці досяг невеликого просування через канал Сіверський Донець-Донбас у районі, де він проходить під землею на північний напрямок від Часового Яру. На західному березі каналу ЗСУ уразили російську бойову машину ще до того, як вона просунулася.

відео дня

Крім того, військові пропагандисти РФ стверджують, що окупанти просунулися на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас, рухаючись вузьким маршрутом, і захопили позиції в мікрорайонах Нове і Жовтневе у східній частині Часового Яру.

Також вказується, що 29 і 30 липня ворог атакував у районі Часового Яру на трьох ділянках: на північ у районі Григорівки та Калинівки, на північний схід у районі Богданівки, і на південний схід у районі Кліщіївки.

Наступ РФ на Донеччині - головні новини за темою:

РФ поступово йде вперед, але навряд чи захопить Донбас, вважають журналісти The Washington Post.

Окупанти тиснуть на трьох важливих ділянках і намагаються добитися просування.

Окупанти просунулися в чотирьох населених пунктах на Донбасі, вважають аналітики DeepState. Зокрема, вони відзначили прогрес ворога у Веселому, Красногорівці, біля Желанного і Новоолександрівки.

Окупанти застосовують нову тактику проти ЗСУ на Донбасі, написали в The New York Times. Незважаючи на втрати, противник просувається і вже перебуває за 20 кілометрів від Покровська.

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред