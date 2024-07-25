РФ у Запорізькій області зібрала 90 тисяч окупантів: чи готує ворог наступ

Російські окупанти отримають гідну відсіч, якщо зважаться на наступальну операцію в Запорізькій області, сказав речник ОСГВ Таврія Дмитро Лиховій.

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ЗСУ тримають оборону в Запорізькій області, ворог до наступу поки що не готується - ОСУВ Таврія / Колаж: Главред, фото: 56-та Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, DeepState

Агресорка Росія зосередила на окупованих районах Запорізької області близько 90 тисяч своїх окупантів. Проте йдеться не про ударне угруповання, а всю кількість військ загарбників на цьому напрямку фронту. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що цифра в 90 тисяч - це чисельність усього угруповання російських окупантів у Запорізькій області. За останні три тижні їх там побільшало ще на 2 тисячі військових.

"Якщо розділити різні напрямки, очевидно, що 90 тисяч у Запорізькій області, в зоні, і, що стосується нашого ОСУВ, це цифра, яка не дає особливих приводів для занепокоєння. Йдеться про всю оперативну глибину російської оборони в регіоні, де в них є свої фортифікації, окуповані міста і порти", - пояснив ситуацію Лиховій. відео дня

Як стверджує військовий, наразі росіяни в Запорізькій області наступального угруповання не сформували. Втім, ворог там проводить ротацію особового складу.

"Проводиться ротація особового складу, йде заміна і, як сказав головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський, якщо росіяни наступатимуть на Запорізькому напрямку, вони отримають гідну відсіч. Утім, поки що передумов для цього не бачимо", - наголосив Дмитро Лиховій.

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РФ зібрала 90 тисяч солдатів на Запоріжжі, але такої кількості окупантів не вистачить для проведення наступальних дій, сказав Дмитро Лиховій. Також ворогу не вистачить сил для операцій у Херсонській області.

Росіяни накопичують сили, щоб прорватися на півдні Запорізької області, вважає колишній речник Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов. Згідно з його оцінками, ворог нарощує угруповання для наступу в районі Роботиного.

Ситуація на Запорізькому напрямку для РФ жахлива, повідомили партизани Атеш. Окупанти через жорстокість власних командирів зазнають великих втрат.

Що таке ОСУВ "Таврія" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" — об'єднання Сухопутних військ України. Створене під час повномасштабного російського вторгнення на територію України. Командує угрупуванням бригадний генерал Олександр Тарнавський. Бійці цього угрупування військ брали участь в контрнаступі української армії в 2022 році на півдні і в боях на Авдіївському напрямку.

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