РФ скасує мораторій на ракети середньої та малої дальності - Лавров

Сергій Лавров пояснив таке рішення Росії розгортанням аналогічної зброї американцями.

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РФ скасує мораторій на ракети середньої і малої дальності / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Що сказав Лавров:

США проігнорували застереження з боку РФ

Згадав удар ракетою "Ліщина" по Україні

Росія має намір скасувати мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності (РСМД), здатних нести ядерні боєголовки. Про це заявив міністр закордонних справ країни Сергій Лавров в інтерв'ю російському агентству РИА Новости.

Лавров пояснив це розгортанням аналогічної зброї американцями. За його твердженням, США "проігнорували застереження з боку Росії та Китаю і на практиці перейшли до розгортання озброєнь зазначеного класу в різних регіонах світу".

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Як приклад "випробування в бойових умовах" балістичної ракети середньої дальності Лавров згадав удар ракетою "Ліщина" по Україні.

На запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, Лавров сказав, що "на сьогоднішній день очевидно, що, наприклад, наш (російський, - ред.) мораторій на розміщення РСМД вже практично нежиттєздатний і від нього доведеться відмовитися".

Заяви Лаврова щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Лавров заявив, що країну-окупанта Росію не влаштовують ймовірні ініціативи команди обраного президента США Дональда Трампа, згідно з якими нібито пропонується відкласти вступ України до НАТО на 20 років і розмістити миротворців ЄС і Британії на території української держави.

Міністр закордонних справ Росії також говорив, що Росія не погодиться на перемир'я, їй потрібні юридично зобов'язуючі домовленості.

Крім того, за словами російського міністра, Кремль готовий вести переговори на основі Стамбульських принципів, які були узгоджені, а потім "відкинуті колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном за заявою глави української делегації Арахамії".

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Ракети середньої та меншої дальності Ракети середньої і меншої дальності (РСМД) - це балістичні та крилаті ракети наземного базування, здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів і зазвичай нести ядерний заряд. 1987 року у Вашингтоні між Сполученими Штатами і Радянським Союзом було підписано договір про ліквідацію РСМД, який діяв до 2019 року. Тоді адміністрація США заявила, що Росія порушила договір, розмістивши ракетну систему 9M729, і повідомила про припинення дії договору. У серпні 2019 року МЗС Росії офіційно заявило про те, що договір припинив діяти. Путін тоді ж заявляв, що в разі розміщення американських ракет середньої дальності в Європі Росія буде змушена розгорнути їх також, але підкреслював, що Росія не збирається першою розміщувати в Європі такі ракети. У США і НАТО заявляють, що Росія де-факто не дотримується заявленого нею мораторію, посилаючись на розміщення тих самих ракет 9M729. На Заході наполягають, що їхня дальність вища за 500 кілометрів, що в Москві заперечують.

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