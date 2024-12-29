"Мирні ініціативи" команди Трампа: Лавров вибухнув заявою

Головне із заяви Лаврова:
- РФ не влаштовують ініціативи команди Трампа щодо України
- Москва не отримувала сигналів від Вашингтона щодо завершення війни
- Поки президент у США Байден, а з ним РФ перемовин не веде
Країну-окупанта Росію не влаштовують ймовірні ініціативи команди обраного президента США Дональда Трампа, згідно з якими нібито пропонується відкласти вступ України до НАТО на 20 років і розмістити миротворців ЄС і Британії на території української держави.
"Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, які лунають від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент британських і європейських сил", - цитують Лаврова пропагандисти ТАСС.відео дня
Також Сергій Лавров підкреслив, що Москва не отримувала офіційних сигналів від Вашингтона щодо можливого завершення війни. У Трампа поки що статус "обраного президента", а господарем Білого дому до 20 січня залишається Джо Байден, який і визначає політику Штатів. З Байденом Росія розмов не веде.
Ініціативи Трампа щодо завершення війни в Україні - новини за темою:
Як повідомляв Главред, на початку грудня Трамп звернувся до Путіна і закликав його до миру.
Заява послідувала після того, як обраний президент США зустрівся з президентом України Зеленським і президентом Франції Макроном у Парижі. Трамп сказав, що потрібно припиняти вогонь і починати переговорний процес.
Президент Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. Як зазначив політик, спочатку потрібно забезпечити гарантії безпеки Україні, і лише потім зупиняти війну. Без гарантій робити цього не можна, інакше РФ може в будь-який момент напасти знову.
У Путіна назвали свої "умови" завершення війни: представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ "збирається" вести перемовини з позиції ультиматуму Путіна. Сам Путін, за словами Пєскова, більше "вітає" ініціативи Глобального Півдня (заморозка війни без виведення військ РФ з окупованих територій, - ред.), ніж ідею Трампа.
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Хто такий Сергій Лавров?
Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.
З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.
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