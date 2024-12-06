Лавров висунув вимоги Україні для початку мирних переговорів

Лавров хоче публічного скасування президентом України Володимиром Зеленським указу про заборону переговорів із російським диктатором Путіним.

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Такер Карлсон взяв інтерв'ю у Сергія Лаврова / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Чого Кремль хоче від Києва в обмін на мир

Яку роль РФ відводить собі в забезпеченні безпеки України

Глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю скандально відомому американському журналісту Такеру Карлсону, в якому серед іншого назвав умови для перемир'я з Україною.

За словами російського міністра, Кремль готовий вести переговори на основі Стамбульських принципів, які були узгоджені, а потім "відкинуті колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном за заявою глави української делегації Арахамії".

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"Ключовий принцип - це позаблоковий статус України... Ніякого НАТО. Жодних військових баз, військових навчань на українській землі за участю іноземних військ", - сказав Лавров Такеру.

"Ми були готові увійти до групи країн, які надали б гарантії колективної безпеки України", - цинічно додав він.

Крім того, на думку глави МЗС РФ, Україна "повинна врахувати всі реалії на землі" і факт "входження до складу Росії" чотирьох нових регіонів.

Також Лавров заявив про умову публічного скасування президентом України Володимиром Зеленським указу про заборону переговорів із російським диктатором Путіним.

Також Лавров повторив улюблені кремлівські заяви про те, що Україна повинна "відмовитися від русофобської та антиросійської політики". Крім того, неприпустимі закони, що забороняють російську мову, російську культуру, російські ЗМІ, УПЦ.

Мирні переговори Росії та України - останні новини

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що до постачання західними партнерами достатньої кількості необхідної допомоги Україна може відкласти будь-які мирні переговори з країною-агресором РФ. В Альянсі хочуть допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і отримати сильнішу позицію на переговорах.

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

Тим часом у статті Foreign Policy розповіли, яким насправді має бути мирний план Трампа і як спонукати Росію до переговорів.

Раніше президент України заявив, що Україна має всі шанси завершити війну у 2025 році. У січні очікуються пропозиції щодо завершення війни від Дональда Трампа в ролі президента США.

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Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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