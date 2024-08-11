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РФ оголосила КТО, щоб применшити масштаб вторгнення до Курської області - ISW

Анна Косик
11 серпня 2024, 09:41
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Адміністрація президента Росії рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області "до подальшого повідомлення".
Путин, карта курской области
Путін не наважився на рішення, що могло викликати паніку і обурення серед населення/ Колаж: Главред, фото: скрін з відео, скрін з DeepState

Країна-агресор Росія, щоб не оголошувати стан війни та запобігти внутрішній паніці, вирішила оголосити саме контртерористичну операцію на території Курської та ще двох областей. Про це йдеться в новому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти посилаються на дані, зокрема одного з опозиційних видань, яке наближене до оборонного комітету Ради Федерації РФ. Воно заявило, що російських чиновників закликають тримати мовчання щодо ситуації у Курській області, або ж обговорювати цю тему якомога коротше з посиланням на офіційні заяви.

Натомість російські воєнкори висунули Кремлю пропозицію офіційно оголосити в Україні війну та почали критикувати керівництво країни за те, що Кремль не наважився ввести воєнний стан.

відео дня

В ISW зазначають, що це дозволило б владі РФ вживати більш радикальні заходи, зокрема забороняти мітинги, демонстрації, ввести комендантську годину та організацію виробництва оборонних виробів для армії.

Однак диктатор Путін утримався від офіційного оголошення стану війни, адже неодноразово показував своє небажання повністю переводити країну на військові рейки. Окрім цього Путін утримався від оголошення загальної мобілізації, адже це б викликало внутрішнє незадоволення в країні та становило загрозу стабільності режиму Кремля.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої в Курській області - що відомо

6 серпня росіяни почали масово повідомляти про "прорив ЗСУ" кордону з Росією в районі Курської області. За даними місцевих воєнкорів атака відбулася на кількох ділянках держкордону, а саме Миколаєво-Дар'їно - Дар'їно та АПП "Суджа" - Гоголівка.

Озброєні люди почали успішну операцію з прориву вглиб територій агресора. Це стало несподіванкою і для Заходу. Наступного дня, 7 серпня, представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням, що відбувається в Курській області.
Згодом почали з'являтися повідомлення про масову здачу у полон окупаційних військ та знищення російських колон, які прямували на підкріплення у Курську область.

Україна ж дотепер офіційно не коментує свою причетність до боїв в Курській області. Президент України Володимир Зеленський лише подякував ЗСУ за ефективну роботу та значне поповнення обмінного фонду. Він також зазначив, що українські військові результативно діяли з 6 серпня, що, найімовірніше, вказує таки на натяк на бої на території РФ.

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