Росія атакувала Україну КАБами та БпЛА: в Харкові та Сумах прогриміли вибухи

Російські окупанти запустили по Україні ударні БПЛА, вони рухаються зі сходу України, повідомили Повітряні сили України.

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В Сумах і Харкові - вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Увечері 10 серпня в Сумах та Харкові пролунали вибухи. Росіяни запустили КАБи та БпЛА. Про це повідомило Суспільне та начальник Сумської ОВА Олексій Дрозденко.

Близько 22:17 Повітряні сили попередили про загрозу ударів ворожими керованими авіабомбами мешканців Сумщини. Незабаром військові додали, що російські окупанти запустили ударні БпЛА.

Вибух на Сумщині стався приблизно через 15 хвилин після попередження. Проте наразі причини вибуху не встановлені.

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"Перебувайте в укриттях! Віримо в ППО", - наголосив очільник Сумської ОВА.

Близько 22:55 у Харкові прогриміла серія вибухів.

"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", - повідомило Суспільне Харків.

За даними Повітряних сил, станом на 23:49 ворожі дрони з Миколаївщини рухаються на північний захід. Також БпЛА перебуває у Дніпропетровській області, в районі Кривого Рогу. Нові безпілотники зайшли на Харківщину і прямують у напрямку Сумщини.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Атаки РФ по Україні - удар по супермаркету в Костянтинівці

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 серпня, Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці. Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін наголосив, що "це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян".

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на удар по Костянтинівці. Він зазначив, що триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей, які могли залишитися під завалами.

"Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", – наголосив Зеленський.

Як повідомляв Главред, внаслідок російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи. Удар ворог завдав по торговельному центру "Еко-маркет", де на момент атаки перебували близько 50 осіб.

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