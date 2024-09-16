УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ не знижуватиме темп бойових дій в Україні: в ISW назвали серйозний страх Путіна

Альона Вороніна
16 вересня 2024, 10:23
150
Путін не хоче знижувати інтенсивність бойових дій російських військ в Україні, але водночас боїться оголошувати мобілізацію в РФ.
РФ не знижуватиме темп бойових дій в Україні: в ISW назвали серйозний страх Путіна
РФ не знижуватиме темп бойових дій в Україні/ колаж: Главред, фото: Кремль, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія хоче досягнути "вирішальної перемоги" у війні проти України до 2026 року, водночас не оголошуючи мобілізації в РФ. Глава Кремля Володимир Путін не поспішає поповнювати запаси російської окупаційної армії за рахунок нової живої сили, тому що боїться внутрішнього невдоволення всередині країни-агресорки.

Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) у своєму звіті. Вони звернули увагу, що до наміченого Кремлем часу в РФ може погіршитися здатність підтримувати військові зусилля проти України через економічні та силові обмеження.

В ISW нагадали, що очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов напередодні заявив, що Росія вважає 2025 рік поворотним, адже продовження бойових дій до початку 2026 року серйозно вдарить по РФ. За словами Буданова, у країні-агресорці може погіршитися економічна та соціально-політична ситуація вже до середини 2025 року, і також зростуть труднощі із набором в армію.

відео дня

Але Путін як і раніше не готовий оголошувати ще одну часткову мобілізацію через страх внутрішнього невдоволення в Росії і можливо й надалі буде давати вказівки російському міноборони продовжувати поточні зусилля щодо прихованої мобілізації, аж поки не буде сильного відставання від оперативних потреб російської окупаційної армії, яка вторглася в Україну.

У той же час, за словами аналітиків, Путін не хоче погоджуватися знижувати інтенсивність бойових дій російських військ в Україні.

"Залишається незрозумілим, чи Путін відповість новим раундом мобілізації, якщо зіткнеться з новою кризою, аналогічною або серйознішою, ніж криза, з якою Кремль зіткнувся восени 2022 року, оскільки інвестиції РФ у розвиток системи формування збройних сил, військової економіки та міжнародних оборонних відносин за останні два роки значно зросли і, ймовірно, продовжать зростати до 2026-го", – вважають у ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня відбулася масована атака РФ на Київ – у районі столиці було збито майже два десятки "Шахедів". Це була восьма повітряна атака російських окупантів на Київ від початку вересня. На відміну від останніх атак, ця була масованою.

Також стало відомо, що в ніч на 16 вересня сили ППО знищили 53 із 56 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну. Три ворожі безпілотники були локаційно втрачені в кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

Раніше в ISW зазначали, що РФ зіткнеться з дефіцитом зброї для війни проти України. Країна-агресор все більше залежатиме від іноземних партнерів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Мобілізація в Росії
Реклама

Головне за день

Удари Storm Shadow по РФ: Британія хоче заручитися підтримкою Італії - ​Bloomberg

Удари Storm Shadow по РФ: Британія хоче заручитися підтримкою Італії - ​Bloomberg

10:48 Світ
Бронеколони пішли на штурм: ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку – ЗМІ

Бронеколони пішли на штурм: ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку – ЗМІ

10:45 Світ
Київщина була під ударом: сили ППО знищили 53 із 56 "Шахедів"

Київщина була під ударом: сили ППО знищили 53 із 56 "Шахедів"

08:41 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання 36176

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання

В Україні обвалились ціни на популярний фрукт 18530

В Україні обвалились ціни на популярний фрукт

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату 17997

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату

Принц Вільям та Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі 7753

Принц Вільям та Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі

Останні новини

11:35

"Зруйнувати ваш шлюб": Меладзе і Джанабаєва посварилися в Іспанії

11:15

Знову стане білою: чим очистити чавунну ванну від застарілого нальоту

10:52

У Польщі відповіли, чи стане на заваді конфлікт щодо Волині вступу України в ЄС

10:48

Удари Storm Shadow по РФ: Британія хоче заручитися підтримкою Італії - ​Bloomberg

10:45

Бронеколони пішли на штурм: ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку – ЗМІ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:34

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Кроликам - проблеми, Драконам - злість

10:23

РФ не знижуватиме темп бойових дій в Україні: в ISW назвали серйозний страх Путіна

09:54

"Багато зараз вилазить": що відомо про повернення Потапа та Олега Винника до України

09:53

Як швидко висушити одяг: найкращі лайфхаки на холодий сезон

Реклама
09:37

На російський Бєлгород "посипалися" снаряди: місто накрив дим, палають будинки та автоВідео

09:29

Путін їздив до шаманів, щоб отримати дозвіл застосувати "ядерку" - Der Spiegel

08:53

Збалансований мир: у Туреччині заявили про переговори з Росією на певних умовах

08:41

Київщина була під ударом: сили ППО знищили 53 із 56 "Шахедів"Фото

08:40

"Дратуєш": путіністку Валерію розмазали прямо в ефірі

08:14

Гороскоп на завтра 17 вересня: Дівам - велика втрата, Козерогам - прилив удачі

08:10

Після перемоги так жити не можнаПогляд

07:51

Біля Трампа сталася стрілянина: підозрюваний в інциденті заявляв про ненависть до РФ

07:38

РФ зіткнеться з дефіцитом зброї для війни проти України – ISW

07:05

Помилку на картинці за 5 секунд знайде лише найрозумніший: складна загадка на уважність

06:53

Масована атака РФ на Київ: у районі столиці збито майже два десятки "Шахедів"Фото

Реклама
06:10

Оточення Трампа розкололосяПогляд

05:30

Уся квартира була в диму: історія порятунку чоловіка після удару по ХарковуВідео

04:30

РФ наростила сили, щоб витіснити ЗСУ з Курщини: генерал назвав проблеми армії РФ

03:34

У Польщі закликають зупинити соцвиплати українцям: кого це може зачепити

02:05

РФ нарветься на найпотужнішу відповідь: топгенерал зі США про загрозу ядерного удару РФ

01:30

Уперше після розлучення: Аффлека та Лопес заскочили на емоційному побаченніВідео

15 вересня, неділя
23:52

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату

22:59

Який вигляд має онука "мами Сердючки" - донька зірки показала обличчя малятка

22:22

У Путіна цілий "букет хвороб": у США розкрили несподіваний діагноз

22:08

Україна не може оснастити навіть 4 бригади через брак зброї - Зеленський

21:32

"Шукали підтримки": Тарабарова висловила категоричну думку про Тодоренко

21:25

"Він сяде і почне переговори": Зеленський назвав головний страх Путіна

20:43

Часу на підготовку буде більше: Сирський анонсував важливі зміни для мобілізованих

20:23

"Однозначно сім'я": Слава Дьомін показав возз'єднання з колишньою дружиною

20:19

"Добро" на далекобійні удари по РФ: Захід боїться поразки України взимку – ЗМІ

19:20

У формулі 4+1 пункти: Зеленський назвав, хто перший побачить план перемоги України

19:10

Росіяни готують новий рекорд у вересні: що треба знати українцямПогляд

19:06

139 ветеранів з усієї України взяли участь в міжнародних змаганнях Strong Spirit’s Games в Буковелі

18:49

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання

18:34

Попри чутки: Зеленський відповів, чи отримав дозвіл США на далекобійні удари

Реклама
18:11

У Байдена однозначно висловилися щодо завершення війни та мирного плану

17:59

Зруйновано під'їзд, під завалами є люди: моторошні подробиці удару по ХарковуФотоВідео

17:41

Чутки про перетин "червоних ліній" і "ядерку": МЗС закликає не слухати Путіна

17:39

Відомий український актор опинився в епіцентрі землетрусу

17:22

Відповідь за Полтаву: на Курщині підірвали розташування армії РФ разом із росіянамиВідео

17:09

Тільки геній знайде кубик за 8 секунд: загадка, яку розгадають одиниці

16:18

"Вся армія РФ воює тут": Буданов висміяв російські міфи про "ескалацію"

15:48

Є руйнування, десятки постраждалих: РФ вдарила по багатоповерхівці в ХарковіФотоВідео

15:29

Росія обстріляла енергетику чотирьох областей, один з регіонів частково знеструмлено

15:17

"Пил в очі": у Лондоні назвали Путіна "фашистом" і відповіли на ядерні погрози

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти