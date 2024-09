РФ не знижуватиме темп бойових дій в Україні: в ISW назвали серйозний страх Путіна

Путін не хоче знижувати інтенсивність бойових дій російських військ в Україні, але водночас боїться оголошувати мобілізацію в РФ.

РФ не знижуватиме темп бойових дій в Україні/ колаж: Главред, фото: Кремль, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія хоче досягнути "вирішальної перемоги" у війні проти України до 2026 року, водночас не оголошуючи мобілізації в РФ. Глава Кремля Володимир Путін не поспішає поповнювати запаси російської окупаційної армії за рахунок нової живої сили, тому що боїться внутрішнього невдоволення всередині країни-агресорки.

Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) у своєму звіті. Вони звернули увагу, що до наміченого Кремлем часу в РФ може погіршитися здатність підтримувати військові зусилля проти України через економічні та силові обмеження.

В ISW нагадали, що очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов напередодні заявив, що Росія вважає 2025 рік поворотним, адже продовження бойових дій до початку 2026 року серйозно вдарить по РФ. За словами Буданова, у країні-агресорці може погіршитися економічна та соціально-політична ситуація вже до середини 2025 року, і також зростуть труднощі із набором в армію.

Але Путін як і раніше не готовий оголошувати ще одну часткову мобілізацію через страх внутрішнього невдоволення в Росії і можливо й надалі буде давати вказівки російському міноборони продовжувати поточні зусилля щодо прихованої мобілізації, аж поки не буде сильного відставання від оперативних потреб російської окупаційної армії, яка вторглася в Україну.

У той же час, за словами аналітиків, Путін не хоче погоджуватися знижувати інтенсивність бойових дій російських військ в Україні.

"Залишається незрозумілим, чи Путін відповість новим раундом мобілізації, якщо зіткнеться з новою кризою, аналогічною або серйознішою, ніж криза, з якою Кремль зіткнувся восени 2022 року, оскільки інвестиції РФ у розвиток системи формування збройних сил, військової економіки та міжнародних оборонних відносин за останні два роки значно зросли і, ймовірно, продовжать зростати до 2026-го", – вважають у ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня відбулася масована атака РФ на Київ – у районі столиці було збито майже два десятки "Шахедів". Це була восьма повітряна атака російських окупантів на Київ від початку вересня. На відміну від останніх атак, ця була масованою.

Також стало відомо, що в ніч на 16 вересня сили ППО знищили 53 із 56 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну. Три ворожі безпілотники були локаційно втрачені в кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

Раніше в ISW зазначали, що РФ зіткнеться з дефіцитом зброї для війни проти України. Країна-агресор все більше залежатиме від іноземних партнерів.

