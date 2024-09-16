Масована атака РФ на Київ: у районі столиці збито майже два десятки "Шахедів"

Це була восьма повітряна атака російських окупантів на Київ від початку вересня. На відміну від останніх атак, ця була масованою.

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Сили ППО збили в районі Києва два десятки дронів / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, УНІАН

У ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами Shahed. Сили ППО збили в столичному регіоні близько двох десятків БПЛА ворога.

Як повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації, це була восьма повітряна атака російських окупантів на Київ від початку вересня. На відміну від останніх атак, ця була масованою.

Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої години ночі, тривала вона близько трьох з половиною годин.

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"На Київ російські ударні безпілотники прямували за різними напрямками та різними групами. Сили і засоби протиповітряної оборони вразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БПЛА ворога!", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у Києві обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що всі ворожі цілі у регіоні були знищені. Влучань в об'єктів житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Внаслідок падіння уламків збитих цілей поранено жінку. Вона госпіталізована в одну з медустанов області.

Станом на 8:30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. У них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.

В чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 вересня російські окупанти атакували Київ дронами "Шахед". Це була сьома атака на столицю з початку місяця. Усі дрони були збиті на підльоті до міста. Упродовж ночі також оголошувалися погрози застосування балістики, але обійшлося без ударів по Києву.

У ніч на 10 вересня російські окупанти завдали по Україні удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 46-ма ударними БПЛА типу "Shahed". Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 48 засобів повітряного нападу.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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