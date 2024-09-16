Київщина була під ударом: сили ППО знищили 53 із 56 'Шахедів'

Три ворожі безпілотники були локаційно втрачені в кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

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Київ відбив восьму за вересень повітряну атаку РФ / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

У ніч на 16 вересня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу Shahed-131/136. Основний напрямок удару – Київщина. Було збито 53 з 56 ударних дронів.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, з 20:00 15 вересня по 06.00 16 вересня радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски здійснювалися з Курська та Єйська, РФ).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.

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Внаслідок протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені в кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

Вночі було збито 53 з 56 ударних БПЛА / t.me/kpszsu

Атака РФ на Київ 16 вересня

У ніч проти 16 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами Shahed. Сили ППО збили у столичному регіоні близько двох десятків БПЛА ворога.

Як повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації, це була восьма повітряна атака російських окупантів на Київ із початку вересня. На відміну від останніх атак, ця була масованою. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої години ночі, тривала вона близько третьої з половиною години.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що всі ворожі цілі у регіоні були знищені. Влучань в об'єктів житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Внаслідок падіння уламків збитих цілей поранено жінку. Вона госпіталізована в одну з медустанов області.

Станом на 8:30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. У них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.

В чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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