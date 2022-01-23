"РФ призначить главою окупаційного уряду": Мураєв прокоментував заяву МЗС Британії

Мураєв прокоментував заяву МЗС Британії / УНІАН

Власник телеканалу "Наш" і екснардеп Євген Мураєв прокоментував заяву МЗС Великобританії про плани Росії щодо вторгнення в Україну і встановлення в Києві маріонеткового уряду, лояльного до Кремля, на чолі з ним.

У коментарі виданню Страна Мураєв спростував звинувачення британців. Він нагадав, що з 2018 року перебуває під санкціями Росії.

"Я з 2018 року під санкціями Росії через конфлікт з Медведчуком. У моєї сім'ї там заарештовані активи. Як у британських спецслужб і Форін Офісу це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити главою "окупаційного уряду" - це питання до містера Біна", - заявив Мураєв.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", – повідомили в МЗС Британії.

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У список "міністрів" потрапили ще четверо колишніх чиновників з часів Януковича і один екснардеп - Арбузов, Азаров, Клюєв і Сівкович. Всі вони з 2014 року живуть в Росії.

Російський МЗС назвав "дезінформацією і провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.

"Поширена МЗС Британії дезінформація - ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англо-саксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - відповіли в МЗС РФ.

Як повідомляє CNN, розвідка США підтвердила інформацію, опубліковану МЗС Британії щодо планів Росії.

"Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму витрати на тривалу війну на сході України. Це містить такі методи, як встановлення дружнього уряду і використання своїх шпигунських агентств для розхитування ситуації всередині України", — сказало виданню джерело, близьке до американської розвідки.

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