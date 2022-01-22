Дипскандал з ФРН: посла Німеччини викликали в МЗС через слова про "втрачений Крим"

Висловлено глибоке розчарування з приводу позиції уряду ФРН про ненадання Україні оборонної зброї.
До Міністерства закордонних справ України була викликана посол Федеративної республіки Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
Як повідомили у прес-службі МЗС, відзначена категорична неприйнятність висловлювань командувача Військово-морськими силами Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України і що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО.
"Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї", - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що сьогодні, як ніколи, важливі твердість і солідарність України і партнерів для стримування руйнівних намірів Росії.
Як повідомляється, Україна сподівається на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема, у питаннях посилення обороноздатності України перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування для забезпечення безпеки в Європі.
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Скандал із заявою Шенбаха
Нагадаємо, раніше в Україні обурилися через слова Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією".
Шенбах заявив, що окупований Росією півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.
"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський півострів загублений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав глава ВМС Німеччини.
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