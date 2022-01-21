Глава МЗС Швеції заявила про реальний ризик нападу Росії на Україну

Швеція побоюється через нові вимоги РФ / Getty Images

Після нових вимог Росії у Швеції побачили реальний ризик нового нападу РФ на Україну.

Як пише Dagens Nyheter, про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Вона підкреслила, що мова може не йти про захоплення всієї території України. Однак цілком можливо військовий напад. Зокрема, на не контрольовані Україною райони Донбасу.

"Ситуація настільки серйозна, що ми бачимо реальний ризик нападу Росії на Україну. Це позначається на напруженості у всьому нашому регіоні", - заявила Лінде.

Крім того, за її словами, висунуті РФ вимоги загрожують безпеці Швеції.

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"Надзвичайно важливим моментом для нас є навчання, адже у нас близько 20 угод з різними країнами, в тому числі з членами НАТО. Обмеження на те, з ким можна тренуватися, наскільки складними можуть бути навчання, наскільки близько до російського кордону вони можуть проводитися, негативно позначилося б на нас", - додала міністр.

Нагадаємо, у Росії висунули нові ультимативні вимоги Заходу, які Москва називає "гарантіями безпеки".

У МЗС РФ заявили, що російські пропозиції мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.

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