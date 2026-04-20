РФ може завдати удару "в будь-який момент": окупанти націлилися на стратегічний острів

Анна Ярославська
20 квітня 2026, 10:19
Швеція б'є на сполох. Росія готує перевірку НАТО шляхом захоплення території.
Путін, Готланд, армія РФ
Росія готується до нападу — Швеція назвала мету Путіна

Головне:

  • РФ може готувати захоплення острова Готланд
  • Атака може відбутися "в будь-який момент" для перевірки реакції НАТО
  • Росія може обрати обмежену операцію, а не масштабне вторгнення

Начальник штабу оборони Швеції Міхаель Классон вважає, що країна-агресор РФ готується до операції із захоплення острова Готланд.

За його словами, РФ може здійснити захоплення території "в будь-який момент", щоб перевірити рішучість НАТО, пише видання Express.

"Дійсно, це не обов'язково має бути чимось масштабним, достатньо просто висловити свою позицію і почекати, що відбудеться в політичному плані", — сказав Классон.

Видання зазначає, що традиційно військові навчання НАТО були зосереджені на потенційному нападі Росії з суші вздовж східного флангу НАТО, але зараз увага переключається на Балтійське море. Під час військових навчань було змодельовано можливі висадки російських військ на стратегічно важливих островах, таких як Готланд у Швеції, Борнхольм у Данії, а також Хійумаа та Сааремаа в Естонії.

Шведська військова розвідка попередила, що Росія здатна розширити масштаби своєї війни в найближчі роки. Вони також попереджають, що припинення війни з Росією може дозволити Путіну перекинути війська ближче до території НАТО.

У вересні 2025 року шведські збройні сили та Шведське агентство цивільної оборони та стійкості опублікували звіт, що включає сценарій, за яким Росія може спробувати блискавичну десантну або повітряну окупацію Готланда.

Однак Міхаель Классон зазначив, що є й інші, менш відомі острови, які можуть стати "привабливою ціллю".

Острів Готланд - що про нього відомо

Готланд - острів у Балтійському морі, що належить Швеції.

Розташований приблизно за 100 км від материкової Швеції. Готланд, площа якого дорівнює 2994 км², є найбільшим з островів Швеції, пише Вікіпедія.

Наразі разом із прилеглими невеликими острівцями становить історичну провінцію Готланд, лен Готланд і комуну. Населення - 56 717 осіб.

З 1679 року Готланд постійно належить Швеції, крім кількох тижнів. На острів в 1717 висаджувалися російські моряки, він ненадовго був зайнятий російським десантом під час Північної війни, що проходила в період між 1700-1721 роками.

Агресія РФ проти НАТО – прогнози

Як писав Главред, у Північноатлантичному альянсі бачать два сценарії розвитку російської агресії проти країн НАТО. Перший – спроба захоплення Росією стратегічно важливого шведського острова Готланд. Другий передбачає агресію проти країн Балтії – саме цього і побоюються в Альянсі. Деталі ще у 2024 році опублікувало видання Bild.

Мета Росії – посилити ворожнечу між громадянами країн Балтії та російськомовною меншиною. Етап уже розпочався, оскільки тривають арешти та висилки звідти росіян.

Після цього росіяни проведуть масштабні навчання, ймовірно, у Білорусі, неподалік від кордону з Польщею та Литвою. Далі – наступ з Білорусі з спробою захопити Сувальський коридор. Після цього окупанти можуть ввести війська в країни Балтії під приводом "захисту співвітчизників". НАТО запропонують прийняти "нові реалії", щоб уникнути ядерної війни.

РФ може завдати удару
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

У червні 20525 року генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Балтія під загрозою: експерт про можливі плани РФ

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов вважає, що до потенційної зони застосування збройних сил країни-окупанта РФ у першу чергу потрапляють країни Балтії, які одночасно є членами НАТО.

На практичному рівні це супроводжується ескалацією напруженості в прикордонних регіонах, зокрема, в Естонії активізується інформаційна кампанія щодо можливих сценаріїв у прикордонних містах, таких як Нарва, де обговорюються варіанти дестабілізації або навіть окупації.

"Окремо варто згадати й Балтійський регіон загалом. Лунали заяви про потенційні претензії РФ на острів Готланд, який має стратегічне значення для контролю над судноплавством. Таким чином, потенційно можна говорити про те, що в зоні можливого застосування армії держави-агресора в першу чергу опиняються країни Балтії, а також Фінляндія, Швеція та інші держави регіону. Водночас не виключається й політичний сигнал країнам пострадянського простору, насамперед Молдові", — сказав Снєгірьов у коментарі Главреду.

Що потрібно знати про Express.co.uk

Express.co.uk - британський таблоїд, який є цифровим підрозділом Daily Express і Sunday Express - одного з найвідоміших і надійних британських новинних брендів.

З 1900 року Express надає мільйонам читачів інформоване висвітлення найважливіших світових подій як у друкованому вигляді, так і в режимі онлайн.

Як кажуть у виданні, вони щодня намагаються надати читачам найкращу журналістику, інформувати та розважати.

Швеція військова агресія РФ війна Росії та України
Росіяни поцілили у райвідділок поліції: вирує пожежа - деталі удару по Прилуках

Росіяни поцілили у райвідділок поліції: вирує пожежа - деталі удару по Прилуках

12:28Україна
Летіло 4 реактивних Шахеда: РФ влаштувала замах на радника міністра

Летіло 4 реактивних Шахеда: РФ влаштувала замах на радника міністра

11:50Україна
Лікарі не змогли врятувати: у Києві зросла кількість жертв "голосіївського стрільця"

Лікарі не змогли врятувати: у Києві зросла кількість жертв "голосіївського стрільця"

11:12Україна
Реклама

20 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

20 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

Мурахи зникнуть назавжди: простий кухонний трюк із звичайною спецією

Мурахи зникнуть назавжди: простий кухонний трюк із звичайною спецією

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Всього два підживлення і смородина як відбірна: садівник розкрив рецепт

Всього два підживлення і смородина як відбірна: садівник розкрив рецепт

Росіяни наближаються до позицій ЗСУ: названо "гарячий" напрямок фронту

Росіяни наближаються до позицій ЗСУ: названо "гарячий" напрямок фронту

13:13

Початок тижня для чотирьох китайських знаків зодіаку стане найвдалішим у році

13:10

"Я перегорнула цю сторінку": чи планує Огнєвіч повертатися на Євробачення

13:00

"БПЛА літають, все розносять": в росіян в Туапсе істерика через українські атаки

12:49

Китайський гороскоп на завтра, 21 квітня: Кролям — впертість, Козлам — примирення

12:28

Росіяни поцілили у райвідділок поліції: вирує пожежа - деталі удару по ПрилукахФото

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
12:16

Вбивство українського оператора в Голлівуді: Алек Болдвін знову постане перед судом

12:05

На Рівненщину суне нова хвиля похолодання: синоптики попереджають про заморозки

11:50

Летіло 4 реактивних Шахеда: РФ влаштувала замах на радника міністраФото

11:49

"Моє завдання попередити": Лукашенко зробив заяву про війну проти України

Реклама
11:47

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 квітня

11:28

Долар і євро рекордно злетіли: новий курс валют на 20 квітня

11:27

В Україні синоптика оштрафували через "погану погоду"

11:25

27-річна дівчина усиновила дитину, від якої відмовилися мати та 4 пари усиновителів

11:24

"Ноти не витягнула": LELEKA втрапила в халепу на пре-паті Євробачення 2026Відео

11:12

Лікарі не змогли врятувати: у Києві зросла кількість жертв "голосіївського стрільця"

11:07

Як збільшити врожайність кабачків у кілька разів: секрети підживлення та догляду

10:56

На Полтавщину повертаються заморозки: наскільки знизиться температура

10:27

Любовний гороскоп на тиждень з 20 по 26 квітня

10:19

РФ може завдати удару "в будь-який момент": окупанти націлилися на стратегічний острів

10:08

Чому 21 квітня не можна важко працювати та ходити до лісу: яке церковне свято

Реклама
10:04

Теракт у Києві забрав життя відомого музиканта: "Болісна втрата"

09:45

В Одесі знайдено мертвим депутата міськради: що відомо

09:35

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 квітня: Тельцям — новини, Ракам — прорив

09:11

Бійці ГУР вразили два десантні кораблі РФ у Криму – подробиці

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 квітня (оновлюється)

08:46

Удача вже на порозі: для 4 знаків зодіаку з 20 квітня відкриється шлях до успіху та щастя

08:45

Дощ, вітер і потепління: на одеситів чекає погода із сюрпризом — прогноз

08:44

Окупанти проводять штурми по всій лінії фронту: в ISW пояснили, що відбувається

08:16

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Як кілька тисяч дронів можуть змінити правила гри у війні: Копитько розкрив секретПогляд

07:26

Над Туапсе в РФ — клуби чорного диму: дрони атакували порт, горить НПЗ

06:50

Росія завдала удару дронами по Київщині: горить житловий будинок, є постраждалийФото

05:55

"Вкрав мого сина": Кіркоров пішов на крайні заходи через дитину

05:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з дітьми в парку за 45 с

04:05

Як зупинити дозрівання бананів за пару секунд: простий лайфхак із плодоніжкоюВідео

03:58

Повертається сніг: Україну накриває нова хвиля похолодання

03:34

Життя чотирьох знаків китайського зодіаку зміниться на краще - хто ці щасливчики

01:20

Загадка темної матерії розкрита: вчені вразили версією про інший Всесвіт

19 квітня, неділя
23:50

Чи може Росія відкрити другий фронт: несподіваний прогноз щодо нового етапу війни

22:58

Людей, які народилися в певні місяці, неможливо забути

Реклама
22:29

Що відомо про новий податок для ФОП: Свириденко про деталі домовленостей з МВФ

22:18

До €10 000: одна із країн ЄС заплатить українцям за повернення на батьківщину

21:36

Секрет блискучого чайника розкрито: один простий засіб видаляє накип за лічені хвилиниВідео

21:34

РФ потрібна мобілізація для нового великого наступу в Україну – Зеленський

20:16

Євген Рибчинський приховує свою третю дружину: продюсер пояснив причину

20:12

Кривава бійня в Києві: з’явилися нові подробиці про стрільця, який влаштував теракт

19:45

Три дні або менше: чому експерти радять частіше змінювати рушники

19:11

20 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

19:11

Ризик подорожчання товарів на 30%: Гальчинський - про наслідки дефіциту авіапалива у ЄСПогляд

19:02

Мурахи зникнуть назавжди: простий кухонний трюк із звичайною спецієюВідео

