РФ може завдати удару "в будь-який момент": окупанти націлилися на стратегічний острів

Швеція б'є на сполох. Росія готує перевірку НАТО шляхом захоплення території.

Головне:

РФ може готувати захоплення острова Готланд

Атака може відбутися "в будь-який момент" для перевірки реакції НАТО

Росія може обрати обмежену операцію, а не масштабне вторгнення

Начальник штабу оборони Швеції Міхаель Классон вважає, що країна-агресор РФ готується до операції із захоплення острова Готланд.

За його словами, РФ може здійснити захоплення території "в будь-який момент", щоб перевірити рішучість НАТО, пише видання Express.

"Дійсно, це не обов'язково має бути чимось масштабним, достатньо просто висловити свою позицію і почекати, що відбудеться в політичному плані", — сказав Классон.

Видання зазначає, що традиційно військові навчання НАТО були зосереджені на потенційному нападі Росії з суші вздовж східного флангу НАТО, але зараз увага переключається на Балтійське море. Під час військових навчань було змодельовано можливі висадки російських військ на стратегічно важливих островах, таких як Готланд у Швеції, Борнхольм у Данії, а також Хійумаа та Сааремаа в Естонії.

Шведська військова розвідка попередила, що Росія здатна розширити масштаби своєї війни в найближчі роки. Вони також попереджають, що припинення війни з Росією може дозволити Путіну перекинути війська ближче до території НАТО.

У вересні 2025 року шведські збройні сили та Шведське агентство цивільної оборони та стійкості опублікували звіт, що включає сценарій, за яким Росія може спробувати блискавичну десантну або повітряну окупацію Готланда.

Однак Міхаель Классон зазначив, що є й інші, менш відомі острови, які можуть стати "привабливою ціллю".

Острів Готланд - що про нього відомо Готланд - острів у Балтійському морі, що належить Швеції. Розташований приблизно за 100 км від материкової Швеції. Готланд, площа якого дорівнює 2994 км², є найбільшим з островів Швеції, пише Вікіпедія. Наразі разом із прилеглими невеликими острівцями становить історичну провінцію Готланд, лен Готланд і комуну. Населення - 56 717 осіб. З 1679 року Готланд постійно належить Швеції, крім кількох тижнів. На острів в 1717 висаджувалися російські моряки, він ненадовго був зайнятий російським десантом під час Північної війни, що проходила в період між 1700-1721 роками.

Агресія РФ проти НАТО – прогнози

Як писав Главред, у Північноатлантичному альянсі бачать два сценарії розвитку російської агресії проти країн НАТО. Перший – спроба захоплення Росією стратегічно важливого шведського острова Готланд. Другий передбачає агресію проти країн Балтії – саме цього і побоюються в Альянсі. Деталі ще у 2024 році опублікувало видання Bild.

Мета Росії – посилити ворожнечу між громадянами країн Балтії та російськомовною меншиною. Етап уже розпочався, оскільки тривають арешти та висилки звідти росіян.

Після цього росіяни проведуть масштабні навчання, ймовірно, у Білорусі, неподалік від кордону з Польщею та Литвою. Далі – наступ з Білорусі з спробою захопити Сувальський коридор. Після цього окупанти можуть ввести війська в країни Балтії під приводом "захисту співвітчизників". НАТО запропонують прийняти "нові реалії", щоб уникнути ядерної війни.

У червні 20525 року генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Балтія під загрозою: експерт про можливі плани РФ Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов вважає, що до потенційної зони застосування збройних сил країни-окупанта РФ у першу чергу потрапляють країни Балтії, які одночасно є членами НАТО. На практичному рівні це супроводжується ескалацією напруженості в прикордонних регіонах, зокрема, в Естонії активізується інформаційна кампанія щодо можливих сценаріїв у прикордонних містах, таких як Нарва, де обговорюються варіанти дестабілізації або навіть окупації. "Окремо варто згадати й Балтійський регіон загалом. Лунали заяви про потенційні претензії РФ на острів Готланд, який має стратегічне значення для контролю над судноплавством. Таким чином, потенційно можна говорити про те, що в зоні можливого застосування армії держави-агресора в першу чергу опиняються країни Балтії, а також Фінляндія, Швеція та інші держави регіону. Водночас не виключається й політичний сигнал країнам пострадянського простору, насамперед Молдові", — сказав Снєгірьов у коментарі Главреду.

Інші новини:

Що потрібно знати про Express.co.uk Express.co.uk - британський таблоїд, який є цифровим підрозділом Daily Express і Sunday Express - одного з найвідоміших і надійних британських новинних брендів. З 1900 року Express надає мільйонам читачів інформоване висвітлення найважливіших світових подій як у друкованому вигляді, так і в режимі онлайн. Як кажуть у виданні, вони щодня намагаються надати читачам найкращу журналістику, інформувати та розважати.

