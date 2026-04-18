"Доведеться скидати бомби": Трамп здивував заявою про війну з Іраном

Марія Николишин
18 квітня 2026, 11:44
Трамп розповів, чи відновлять США удари по Ірану.
Коли може завершитися перемир’я США з Іраном / колаж: Главред, фото: pixabay, whitehouse.gov

Головне із заяви Трампа:

  • США можуть не продовжувати перемир’я з Іраном
  • Це станеться, якщо переговори не приведуть до укладення угоди
  • Головною умовою США є відмова Ірану від ядерної зброї

США можуть не продовжувати тимчасове перемир’я з Іраном, якщо до 22 квітня переговори не приведуть до укладення угоди. Про це заявив президент США Дональд Трамп у розмові з журналістам на борту Air Force One, повідомляє CNN.

Зокрема, очільника Білого дому запитали, чи відновить він удари по Ірану, якщо переговори не увінчаються успіхом. Трамп відповів, що, "можливо", він не продовжить двотижневе припинення вогню, яке розпочалося 8 квітня.

"Можливо, я не продовжу термін дії угоди, і тоді у вас буде блокада, і, на жаль, нам доведеться знову почати скидати бомби", - зауважив президент США.

Водночас в Reuters зазначили, що за словами Трампа, головною умовою для США залишається відмова Ірану від ядерної зброї.

"Головне, щоб Іран не мав ядерної зброї. Не можна дозволити Ірану мати ядерну зброю, і це важливіше за все інше", - підкреслив американський лідер.

Іран / Інфографіка: Главред

Війна в Ірані - останні новини

Як повідомляв Главред, 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про відкриття Ормузької протоки для судноплавства на період дії режиму припинення вогню.

Видання Politico писало, що президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля щодо припинення війни з Іраном, і сигналом цього стало оголошене ним тимчасове перемир’я між Ізраїлем і Ліваном.

Трамп раніше також говорив, що конфлікт в Ірані фактично добігає кінця. За його словами, ситуація опинилася під контролем після перекидання американських сил, що дозволило запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

