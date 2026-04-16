Кремль може готувати напад на країни НАТО: названо мету Путіна

У Швеції кажуть, що Кремль міг би вже завтра розпочати невелику морську операцію в Балтійському морі.

Росія шукає приводи для агресії проти країн Заходу

Росія шукає приводи для агресії проти країн Заходу

Москва вибудовує законодавче обґрунтування для військових вторгнень

Швеція не виключає, що армія Росії найближчим часом може захопити один з островів Балтійського моря. І таким чином перевірити, як НАТО відреагує на провокацію. Про це в інтерв'ю The Times заявив керівник збройних сил Швеції Міхаель Классон.

За словами Классона, Кремль міг би вже завтра розпочати невелику морську операцію в Балтійському морі. Мета — виявити тріщини всередині Альянсу, тим більше що Дональд Трамп відкрито погрожував скоротити підтримку європейських партнерів.

"Нам слід бути насторожі і стримувати Росію від такого роду авантюр за допомогою нашої присутності в стратегічно важливих районах на півночі і, звичайно, у Балтійському морі", - сказав Классон.

У вересні шведські збройні сили опублікували звіт, де прямо названо можливу ціль — острів Готланд. Росія могла б захопити його зненацька — морським або повітряно-десантним шляхом. Втім, Классон уточнив: варіантів у Росії значно більше.

"Це не має бути особливо масштабна операція, а скоріше демонстрація намірів, після чого можна почекати, щоб побачити реакцію на політичному рівні", - пояснив він.

Шведська військова розвідка у своєму недавньому звіті попередила: загроза з боку Росії буде зростати. Москва нарощує військовий потенціал поблизу Швеції і вже зараз здатна завдати обмеженого удару в регіоні.

Через п'ять років ситуація може бути ще серйознішою: Росія отримає можливість "здійснити збройний напад з метою захоплення великих територій і подальшого встановлення морського та повітряного панування".

Классон також застеріг: завершення війни в Україні не означатиме миру для Європи. Навпаки — Росія зможе перегрупуватися і перекинути ресурси на захід.

"Я також не виключаю, що вони готуватимуться до певного виду військового протистояння з метою фактичного відновлення певної форми геополітичного розширення, що нагадує колишню Російську імперію, а може, навіть Радянський Союз", — зазначив він.

У Європі готують план, який дозволить союзникам використовувати діючі військові структури НАТО для самостійного захисту у разі виходу США з Альянсу, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Загроза російської агресії поставила Європу перед необхідністю нарощувати інвестиції в оборону та вивчати досвід ведення сучасної війни. Тим більше що Кремль переходить до стратегії відкритого глобального шантажу.

Нещодавно російська Держдума в першому читанні ухвалила законопроект, який дозволить кремлівському диктатору Володимиру Путіну використовувати армію за кордоном. Нібито для захисту громадян країни-агресора. Йдеться про власників російських паспортів, які заарештовані, утримуються або піддаються кримінальному переслідуванню за рішеннями іноземних судів. Війська можуть використовувати навіть проти тих країн, які арештували активи росіян або ввели щодо них санкції.

Кремль формалізує приводи для війни з країнами Європи та НАТО, вважають у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України.

"Законопроект був схвалений без будь-яких зауважень, що свідчить про повну консолідацію російського режиму навколо ідеї збройного втручання у справи суверенних держав під надуманими юридичними приводами. Ця ініціатива є черговим підтвердженням того, що російська агресія не обмежиться Україною. Москва послідовно вибудовує законодавче обґрунтування, а фактично йдеться про "юридичне виправдання" для майбутніх військових вторгнень", — йдеться в повідомленні ЦПД.

Як зазначає FREEДОМ, нічого принципово нового в Держдумі не придумали. У березні 2014 року Рада Федерації прийняла постанову, яка надала Путіну формальне право на використання збройних сил на території України, щоб виправдати окупацію Криму. Тепер у зоні найбільшого ризику опинилися держави, які борються з тіньовим флотом Росії, особливо країни Балтії, вважають експерти.

"Досить активно обговорюють загрозу для країн Балтії, де є і велика російська діаспора, і є російські громадяни. І очевидно, що для Росії цей варіант є досить пріоритетним, тому що є поле для проведення гібридних операцій, є відповідна база серед прихильників на території цих країн. Для Росії така кампанія спрямована, зокрема, на дискредитацію, я б навіть сказав, дискваліфікацію НАТО як європейської системи колективної безпеки", — пояснив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Одна з причин, чому в Кремлі зважилися на такий демонстративний крок, - сумнів у тому, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу європейським союзникам. Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував країни НАТО за недостатній внесок у розвиток Альянсу і заявляв про намір Вашингтона вийти з блоку.

Саміт НАТО в Анкарі

На майбутньому саміті НАТО в Анкарі в липні союзникам необхідно продемонструвати конкретний прогрес на шляху до збільшення оборонного фінансування, заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

На її думку, гроші повинні піти в першу чергу на закупівлю та розвиток сучасних роботизованих систем.

"Ми стали першою країною-членом НАТО, яка законодавчо закріпила виділення 5% ВВП на потреби оборони. Цього року частка бюджету, виділена на оборонний сектор, вже сягнула 4,9%, а в майбутньому вона становитиме щонайменше 5% щорічно", – повідомила Байба Браже на засіданні Постійного комітету Парламентської асамблеї НАТО.

Таллінн закупить у США три артилерійські ракетні комплекси HIMARS, які дадуть можливість Силам оборони Естонії наносити далекобійні удари, повідомив міністр оборони Ханно Певкур.

Минулої весни шість придбаних у Вашингтона комплексів HIMARS вже прибули на територію Естонії. За словами глави оборонного відомства, компанії американського оборонно-промислового комплексу планують інвестувати 11 млн доларів в оборонну промисловість Таллінна.

Загроза для країн НАТО — що відомо

Як повідомляв Главред, Центр протидії дезінформації при РНБО розповідав, що спецслужби країни-агресора Росії розпочали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує ґрунт для реальних диверсій та саботажу.

У щорічній оцінці загроз, опублікованій розвідкою Литви, йдеться про те, що Росія нарощує військові підрозділи біля кордонів країн НАТО і може використовувати їх як основу для можливого майбутнього конфлікту з Альянсом.

Водночас Швеція назвала Росію своєю головною загрозою, адже дедалі ризикованіша поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.

