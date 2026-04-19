Чи може Росія відкрити другий фронт: несподіваний прогноз щодо нового етапу війни

Можливості РФ щодо ведення активних бойових дій проти інших країн є обмеженими.

Росія може готуватися до війни в Європі

Головне із заяв Снєгирьова:

Відкриття другого фронту створило б серйозні проблеми для Росії

Розвиток подій значною мірою залежатиме від ситуації в Україні

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив про те, що нова законодавча ініціатива в РФ щодо використання її збройних сил за кордоном створює додаткові ризики, зокрема, для України.

"Фактично йдеться про підрив основ державності, оскільки поняття "російськомовного населення" або "громадян Росії" є досить умовними і можуть трактуватися Росією довільно. Якщо раніше анексія Криму та окупація східних областей пояснювалися "захистом" російськомовних, то тепер формується юридична база для подібних дій у майбутньому", – підкреслив він у коментарі Главреду.

Говорячи про практичне застосування цього закону, експерт зазначив, що робити точні прогнози складно.

"Зараз основні ресурси Російської Федерації зосереджені на війні проти України. Її можливості для ведення активних бойових дій проти інших країн обмежені — як з точки зору людських, так і технічних та фінансових ресурсів. Відкриття другого фронту створило б серйозні проблеми для Росії. Тому подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від ситуації в Україні та перебігу війни на її території", — додав Снєгирьов.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

