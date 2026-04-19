Чи може Росія відкрити другий фронт: несподіваний прогноз щодо нового етапу війни

Олексій Тесля
19 квітня 2026, 23:50
Можливості РФ щодо ведення активних бойових дій проти інших країн є обмеженими.
Росія може готуватися до війни в Європі / колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Головне із заяв Снєгирьова:

  • Відкриття другого фронту створило б серйозні проблеми для Росії
  • Розвиток подій значною мірою залежатиме від ситуації в Україні

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив про те, що нова законодавча ініціатива в РФ щодо використання її збройних сил за кордоном створює додаткові ризики, зокрема, для України.

"Фактично йдеться про підрив основ державності, оскільки поняття "російськомовного населення" або "громадян Росії" є досить умовними і можуть трактуватися Росією довільно. Якщо раніше анексія Криму та окупація східних областей пояснювалися "захистом" російськомовних, то тепер формується юридична база для подібних дій у майбутньому", – підкреслив він у коментарі Главреду.

Говорячи про практичне застосування цього закону, експерт зазначив, що робити точні прогнози складно.

"Зараз основні ресурси Російської Федерації зосереджені на війні проти України. Її можливості для ведення активних бойових дій проти інших країн обмежені — як з точки зору людських, так і технічних та фінансових ресурсів. Відкриття другого фронту створило б серйозні проблеми для Росії. Тому подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від ситуації в Україні та перебігу війни на її території", — додав Снєгирьов.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

До €10 000: одна із країн ЄС заплатить українцям за повернення на батьківщину

РФ потрібна мобілізація для нового великого наступу в Україну – Зеленський

Кривава бійня в Києві: з’явилися нові подробиці про стрільця, який влаштував теракт

Гороскоп Таро на травень 2026: Ракам — успіх, Левам — переїзд, Дівам — відпочинок

