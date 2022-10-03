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"Більш імовірно, ніж ядерний удар": Росія може вдарити по аеропортах Польщі - сенатор США

3 жовтня 2022, 08:02

Володимир Путін непередбачуваний. Після важких поразок армії РФ на полі бою проти ЗСУ диктатор цілком може "вдатися до відчайдушних кроків".

Путін, ядерний удар
Путін може вдатися до "відчайдушного кроку" / Фото Reuters, pixaby

Через невдачі на фронті в Україні російський диктатор Володимир Путін може "вдатися до відчайдушних кроків". Наприклад, наказати завдати ударів по місцях розподілу військової допомоги Києву навіть на території країн НАТО. Зокрема, окупанти можуть вдарити по аеропортах Польщі.

Таке припущення на каналі CNN озвучив сенатор-республіканець від Флориди Марк Рубіо, який працює в Комітеті з розвідки американського Сенату.

"Якщо Путін вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, зброя Європи і США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але і підірве його контроль над владою... Цілком можливо, що він може в підсумку завдати удару по деяких з цих місць розподілу, через які надходять поставки, зокрема всередині Польщі", – сказав сенатор.

Рубіо зазначив, що такий сценарій вважає навіть імовірнішим, ніж застосування Путіним ядерної зброї проти України.

Сенатор вважає, що у армії РФ є лише два варіанти: або намагатися утримувати фронт, і це може затягнутися на роки, або і далі відступати під тиском українських воїнів. Рубіо додав, що не представляє сценарію, за яким Росія виграє війну в Україні.

ЗСУ звільнили Лиман

У Збройних силах України 1 жовтня підтвердили дані, згідно з якими війська вже в Лимані Донецької області. Російські підрозділи опинилися в оточенні. На в'їзді в Лиман встановлено український прапор.

Сили оборони України взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Війська РФ на автомобілях намагалися втекти з Лимана.

Вдень 2 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові потужно контрнаступають по всій лінії фронту. Вони вже повністю зачистили Лиман на Донеччині.

У своєму вечірньому зверненні 2 жовтня Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині.

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