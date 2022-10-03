В ОК Південь відзвітували про частковий успіх ЗСУ: збито вертоліт окупантів Ка-52 за $16 млн

Ка-52 "Алігатор" приземлили на Півдні / Фото Вікіпедія, УНІАН

Збройні Сили України продовжують активні дії на південному напрямку. Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня "динамічна і напружена". Захисники України тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні, а також мають частковий успіх. Про це інформує в Facebook Оперативне командування Південь.

Наші воїни продовжують знищувати ворожу армію на південному напрямку. Впродовж 2 жовтня українська авіація завдала 7 ударів по позиціях окупантів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 340 вогневих завдань.

Протягом 2 жовтня ЗСУ знищили:

40 окупантів;

2 танка;

7 одиниць іншої автобронетехніки;

1 вертоліт Ка-52.

Ударний вертоліт Ка-52 був збитий силами протиповітряної оборони в Бериславському районі.

Вертоліт Ка-52 "Алігатор" - що про нього відомо

Бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52-близько $16 млн. Згідно з інформацією з відкритих джерел, країна-агресорка виробила близько 170 одиниць Ка-52.

Зазначимо, у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки в Херсонській області.

Як повідомляв Главред, раніше Збройні Сили України закріплювали тактичне положення на південних рубежах оборони, продовжували активні дії, створюючи умови для подальшого просування на різних ділянках фронту. Армія РФ втратила щонайменше 10 військових і чимало військової техніки, зокрема важку вогнеметну систему "Сонцепік" і реактивну систему залпового вогню "Град".

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